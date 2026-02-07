Lazio, Sarri risponde a Fabiani: "Squadra non indebolita? Di sicuro è meno pronta di prima"

Prima conferenza stampa dopo la chiusura del mercato invernale per Maurizio Sarri, tecnico della Lazio che traccia così il bilancio della sessione: “Cioè, si gioca con la Juve e si parla di mercato? Sapete benissimo che è inutile, mi concentro sulla partita. Sapete benissimo come la penso, ma non vi rispondo”.

Ieri Fabiani ha detto la squadra non si è indebolita…

“Io penso che quella di prima era una squadra più pronta, questa è fatta da ragazzi che devono crescere. Solo Taylor era uno che doveva ritrovare condizione fisica e ambientarsi a un campionato che non è quello olandese: non avremo il miglior campionato al mondo, ma quello italiano è comunque difficile. Il suo inserimento sarà il più rapido”.

Il direttore sportivo ha anche dichiarato che pensa si andrà avanti insieme.

“Io penso che c’è un contratto in essere, quindi se non ci sono cose particolari che possono far cambiare opinione a una delle due parti si possa andare avanti. Poi io sono come i tifosi: mi piacerebbe sognare, non dico vincere ma sognare sì. È tutto l’anno che la squadra affronta difficoltà per motivazioni varie. Ci possono dire che siamo scarsi, ma non che abbiamo non affrontato situazioni”.

La conferenza stampa di Sarri.