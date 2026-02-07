Mantova-Bari, le formazioni ufficiali: entrambe con novità in difesa e a centrocampo
Arrivano le formazioni ufficiali di Mantova-Bari, match delle ore 15 valido per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
Padroni di casa in campo con tre novità rispetto al 2-2 di Pescara. In difesa c'è Meroni, a centrocampo, invece, Dembelé si prende la fascia destra, Kouda il centro e Tiago Gonçalves la sinistra. Davanti invece tutto confermato con Ruocco e Marras alle spalle di Mensah. Novità anche per i Galletti: in difesa Odenthal viene preferito a Stabile, mentre sulla linea mediana Dickmann si prende la fascia destra. In avanti, anche qui, tutto confermato con De Pieri e Rao dietro Moncini.
Mantova (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Castellini, Cella; Dembelé, Trimboli, Kouda, Tiago; Ruocco, Marras; Mensah. Allenatore: Modesto.
Bari (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Pucino; Dickmann, Verreth, Braunoder, Dorval; De Pieri, Rao; Moncini. Allenatore: Longo