Juve Stabia-Padova, le formazioni ufficiali: Leone c'è. Di Mariano titolare
Arrivano le formazioni ufficiali di Juve Stabia-Padova, match delle ore 15 valido per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
Vespe che scendono in campo con alcune novità rispetto all'1-1 in casa della Reggiana: Kassama si prende un posto in difesa al posto di Varnier, mentre a centrocampo Carissoni si fa preferire a Mannini sulla corsia destra, con Leone che si piazza nel cuore del reparto anziché Zeroli. Qualche novità anche per i biancoscudati, ma solo dalla cintola in su: Di Mariano c'è da 1' sulla destra con Silva, al posto dell'infortunato Gomez, come compagno di reparto di Bortolussi.
Juve Stabia (3-5-2): Confente: Kassama, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Maistro, Gabrielloni. Allenatore: Abate.
Padova (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Perrotta, Sgarbi; Di Mariano, Fusi, Di Maggio, Harder, Barreca; Silva, Bortolussi. Allenatore: Andreoletti.