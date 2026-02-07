TMW
Salernitana, spunta un altro candidato alla panchina: l'ex Spezia Luca D'Angelo
La sconfitta di ieri sera incassata dalla Salernitana sul campo dell'Audace Cerignola ha messo a rischio la posizione del tecnico dei granata, Giuseppe Raffaele.
Tanto che, come riportato ieri sera da TuttoSalernitan, sono subito emersi per la sua sostituzione i nome di Guido Pagliuca, ex tecnico di Juve Stabia ed Empoli, e Pasquale Marino, uno dei decani delle panchine italiane.
C'è, però, anche un altro profilo. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com nei pensieri della dirigenza campana ci sarebbe anche Luca D'Angelo, allenatore abruzzese che nei mesi scorsi ha chiuso la sua esperienza allo Spezia, club con il quale è arrivato alla finale dei playoff di Serie B nella passata stagione.
