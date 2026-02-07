Triestina, accordo sui debiti: la nuova proprietà paga l’80% e allontana il rischio fallimento
Passo decisivo verso la stabilità per la Triestina. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal la nuova proprietà guidata da Adam Rothstein, socio di riferimento del club, ha raggiunto nelle ultime ore un accordo complessivo con i procuratori dei calciatori e con gli agenti FIFA che vantavano crediti nei confronti della società.
L’intesa, accettata da tutti i soggetti coinvolti, prevede il pagamento dell’80% degli emolumenti dovuti. Un segnale concreto della volontà dell’attuale dirigenza di sanare le pendenze ereditate dalla precedente gestione, mettendo in sicurezza il club e scongiurando il rischio di fallimento. Una mossa importante anche in chiave sportiva, per garantire serenità all’ambiente e programmare il futuro con maggiore solidità.