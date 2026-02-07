Lazio, Sarri: "Romagnoli sta bene, giocherà". Le ultime su Zaccagni, Dele-Bashiru e Tavares

La vicenda di mercato che ha visto protagonista Alessio Romagnoli non inciderà sulla titolarità del difensore centrale della Lazio. Lo ha spiegato, alla vigilia della gara con la Juventus, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri: “Sta bene, si è allenato bene dopo cinque giorni di permesso, per me non cambia nulla rispetto a prima. Stamani abbiamo provato due formazioni una completamente diversa dall'altra, vediamo come giocheremo. Speriamo Bremer non si mangi il nostro centravanti".

Cosa è cambiato nella squadra in questo mese di gennaio? Quando tornerà Zaccagni?

"Nei momenti difficili ci sono sempre delle opportunità, in un momento di confusione come c'è stato nel nostro spogliatoio a gennaio l'opportunità era quella di diventare un gruppo più compatto. In questo ci possiamo riuscire, poi credo che abbiamo perso intensità e aggressività difensiva, ma questo è un problema tecnico-tattico. Dal punto di vista mentale i ragazzi hanno creato un buon ambiente interno. Zaccagni deve fare un controllo settimana prossima, ha ancora dolore. È un infortunio strano per un calciatore, ma purtroppo è un infortunio abbastanza serio. C'è la speranza di recuperarlo prima rispetto alla diagnosi iniziale".

Che impatto possono avere Tavares e Dele-Bashiru?

"Dele-Bashiru non sta male, poi è chiaro che tra infortunio e Coppa d'Africa è stato fuori tanto e in quel periodo Basic ci stava dando qualcosa, per questo è rimasto fuori. Tavares ha fatto un bell'ingresso nell'ultima partita, in questo momento siamo in difficoltà e giocherà una delle prossime due partite".

La conferenza stampa di Sarri.