Frosinone-Venezia, le formazioni ufficiali: Alvini ne cambia uno. Stroppa nemmeno
Arrivano le formazioni ufficiali di Frosinone-Venezia, match delle ore 15 valido per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
Padroni di casa in campo con praticamente la stessa formazione del turno precedente in termini di uomini, ma non di modulo. L'inserimento di Bracaglia riporta i ciociari alla difesa a tre con la mediana a 4 il tridente in attacco. Lagunari che rispondono, invece, con lo stesso undici che nello scorso weekend ha battuto la Carrarese al 'Penzo'.
Frosinone (3-4-3): Palmisani; Calvani, Cittadini, Bracaglia; A. Oyono, Calò, Koutsoupias, Corrado; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Alvini.
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Doumbia, Busio, Perez, Sagrado; Yeboah, Adorante. Allenatore: Stroppa.