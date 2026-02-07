Catanzaro-Reggiana, le formazioni ufficiali: Aquilani ritrova Cissè. Dionigi cambia
Arrivano le formazioni ufficiali di Catanzaro-Reggiana, match delle ore 15 valido per la 23ª giornata del campionato di Serie B.
Aquile del Sud in campo con una sola novità rispetto al ko di Bolzano dello scorso weekend: in attacco torna Cissè a supporto, assieme a Liberali, del capitano Iemmello. Emiliani che, invece, confermano in blocco la difesa, ma lo stesso non si può dire per centrocampo e attacco: sulla mediana maglia da titolare per Paz e Reinhart, mentre dietro a Gondo c'è una coppia di trequartisti composta da Bozhanaj e Lambourde.
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Antonini, Brighenti, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D'Alessandro; Liberali, Cissè; Iemmello. Allenatore: Aquilani.
Reggiana (3-4-2-1): Seculin; Libutti, Papetti, Rozzio; Paz, Reinhart, Charlys, Bozzolan; Bozhanaj, Lambourde; Gondo. Allenatore: Dionigi.