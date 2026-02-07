Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Catanzaro-Reggiana, le formazioni ufficiali: Aquilani ritrova Cissè. Dionigi cambia

Catanzaro-Reggiana, le formazioni ufficiali: Aquilani ritrova Cissè. Dionigi cambiaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 14:45Serie B
Luca Bargellini

Arrivano le formazioni ufficiali di Catanzaro-Reggiana, match delle ore 15 valido per la 23ª giornata del campionato di Serie B.

Aquile del Sud in campo con una sola novità rispetto al ko di Bolzano dello scorso weekend: in attacco torna Cissè a supporto, assieme a Liberali, del capitano Iemmello. Emiliani che, invece, confermano in blocco la difesa, ma lo stesso non si può dire per centrocampo e attacco: sulla mediana maglia da titolare per Paz e Reinhart, mentre dietro a Gondo c'è una coppia di trequartisti composta da Bozhanaj e Lambourde.

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Antonini, Brighenti, Cassandro; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D'Alessandro; Liberali, Cissè; Iemmello. Allenatore: Aquilani.

Reggiana (3-4-2-1): Seculin; Libutti, Papetti, Rozzio; Paz, Reinhart, Charlys, Bozzolan; Bozhanaj, Lambourde; Gondo. Allenatore: Dionigi.

Articoli correlati
Serie B, Catanzaro-Reggiana, la spinta del Ceravolo per uscire dalla crisi Serie B, Catanzaro-Reggiana, la spinta del Ceravolo per uscire dalla crisi
Catanzaro-Reggiana, i convocati di Dionigi: prima per Micai, Paz, Fumagalli e Pinelli... Catanzaro-Reggiana, i convocati di Dionigi: prima per Micai, Paz, Fumagalli e Pinelli
Catanzaro-Reggiana, i convocati di Aquilani: ci sono Fellipe Jack e Koffi. Rientra... Catanzaro-Reggiana, i convocati di Aquilani: ci sono Fellipe Jack e Koffi. Rientra Cisse
Altre notizie Serie B
Pescara, Okwonkwo messo fuori lista: preferito Tsadjout al nigeriano Pescara, Okwonkwo messo fuori lista: preferito Tsadjout al nigeriano
Catanzaro-Reggiana, le formazioni ufficiali: Aquilani ritrova Cissè. Dionigi cambia... Catanzaro-Reggiana, le formazioni ufficiali: Aquilani ritrova Cissè. Dionigi cambia
Sudtirol-Carrarese, le formazioni ufficiali: una novità per parte negli schieramenti... Sudtirol-Carrarese, le formazioni ufficiali: una novità per parte negli schieramenti
Juve Stabia-Padova, le formazioni ufficiali: Leone c'è. Di Mariano titolare Juve Stabia-Padova, le formazioni ufficiali: Leone c'è. Di Mariano titolare
Mantova-Bari, le formazioni ufficiali: entrambe con novità in difesa e a centrocampo... Mantova-Bari, le formazioni ufficiali: entrambe con novità in difesa e a centrocampo
Frosinone-Venezia, le formazioni ufficiali: Alvini ne cambia uno. Stroppa nemmeno... Frosinone-Venezia, le formazioni ufficiali: Alvini ne cambia uno. Stroppa nemmeno
Modena-Sampdoria, le formazioni ufficiali: sfida a distanza fra De Luca e Brunori... Modena-Sampdoria, le formazioni ufficiali: sfida a distanza fra De Luca e Brunori
Pescara, Caligara: "Sconfitta che fa male. Crediamo tantissimo nella salvezza" Pescara, Caligara: "Sconfitta che fa male. Crediamo tantissimo nella salvezza"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Yildiz: accordo trovato per il rinnovo
Le più lette
1 Juventus-Lazio, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Yildiz, Conceicao in dubbio
2 Scadenze 2026, chi è da tenere d'occhio? Vlahovic e Dybala i top della Serie A
3 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Zaragoza con Soule dietro all'inamovibile Malen
4 Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Sterling la stella
5 Serie A, 24^ giornata LIVE: Gasperini lancia Zaragoza, Napoli con Vergara
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, in sette si allenano a parte a due giorni dal Cagliari: anche Dybala e Ferguson
Immagine top news n.1 Lazio, Sarri risponde a Fabiani: "Squadra non indebolita? Di sicuro è meno pronta di prima"
Immagine top news n.2 Inter, c'è l'accordo per il rinnovo di Chivu: contratto fino al 2028. I dettagli della trattativa
Immagine top news n.3 Juventus, contratto fino al 2030 e ingaggio più che triplicato: è il giorno della firma di Yildiz
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 24° turno
Immagine top news n.5 Le accuse a Raiola, l'onore di Romagnoli, la "vigna dei coglioni": Lazio, Fabiani ne ha per tutti
Immagine top news n.6 Chiellini e i rimpianti Juve, ma Haaland e Bellingham non erano da U23. E anche Kvara fu vicino
Immagine top news n.7 Juventus, come cambia la lista UEFA dopo il mercato: entrano Boga e Holm, out in tre
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.2 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.3 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.4 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Immagine news Serie A n.2 Lazio, la protesta dei tifosi è giusta? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Napoli e Inter, gli ospiti dicono chi rischia di più nel weekend di Serie A
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Runjaic approva il mercato: "Qualità e talento, avevamo bisogno di Mlacic e Arizala"
Immagine news Serie A n.2 Branchini: "Mateta? Le visite mediche rigide del Milan hanno evitato problemi a tutti"
Immagine news Serie A n.3 Calcio in lutto: si è spento a 54 anni lo storico addetto stampa di AIAC ed Empoli Michele Haimovici
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Runjaic: "Il Lecce non è semplice da affrontare. Zaniolo? C'è, ma non so se sarà titolare"
Immagine news Serie A n.5 Branchini: "È ora di scioperare e fermare la follia di chi gestisce il sistema calcio"
Immagine news Serie A n.6 Baresi: "Che emozione entrare al Meazza da tedoforo. Bergomi? Non sapevo di lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Okwonkwo messo fuori lista: preferito Tsadjout al nigeriano
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro-Reggiana, le formazioni ufficiali: Aquilani ritrova Cissè. Dionigi cambia
Immagine news Serie B n.3 Sudtirol-Carrarese, le formazioni ufficiali: una novità per parte negli schieramenti
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia-Padova, le formazioni ufficiali: Leone c'è. Di Mariano titolare
Immagine news Serie B n.5 Mantova-Bari, le formazioni ufficiali: entrambe con novità in difesa e a centrocampo
Immagine news Serie B n.6 Frosinone-Venezia, le formazioni ufficiali: Alvini ne cambia uno. Stroppa nemmeno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, spunta un altro candidato alla panchina: l'ex Spezia Luca D'Angelo
Immagine news Serie C n.2 Triestina, accordo sui debiti: la nuova proprietà paga l’80% e allontana il rischio fallimento
Immagine news Serie C n.3 Benevento, vittoria sul Picerno e futuro Floro Flores: il tecnico apre al rinnovo con Vigorito
Immagine news Serie C n.4 Colpo in prospettiva per il Livorno: ecco il difensore classe 2006 Nikita Shchepetkin
Immagine news Serie C n.5 Serie C 25ª giornata: oggi undici match. In campo Brescia, Ravenna e Cosenza
Immagine news Serie C n.6 Ospitaletto, Paolo Musso: "Mercato positivo, siamo rinforzati. FVS? Va migliorato”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lecce-Udinese, precedenti a basso punteggio al Via del Mare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Parma, crisi rossoblù mai ducali non vincono al "Dall'Ara" dal 2012
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Torino, granata corsari al "Franchi" una volta nelle ultime 15
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio corsara. Il derby emiliano è del Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 13ª giornata: Lazio avanti a Genova. Derby ancora sullo 0-0
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan Women, arriva a titolo definitivo Mawa Sesay: accordo fino al giugno 2029
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A, fra poco in campo Genoa-Lazio e Sassuolo-Parma: le formazioni ufficiali
Immagine news Calcio femminile n.5 Due big match d'alta classifica e uno scontro salvezza. Ecco la 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, ceduta in prestito Mia Pante ai canadese dei Vancouver Rise
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano