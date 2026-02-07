Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Caressa: "Occhio Leao: quando è in condizione, Loftus-Cheek spezza gli avversari in due"

Caressa: "Occhio Leao: quando è in condizione, Loftus-Cheek spezza gli avversari in due"
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 14:38
Giacomo Iacobellis

Il noto giornalista e telecronista Fabio Caressa è intervenuto sul proprio canale Youtube per commentare i temi d'attualità del calcio italiano. Questo un suo estratto sul Milan, da Ruben Loftus-Cheek a Leao fino all'attacco di mister Allegri più in generale:

"Qualche tentativo verrà fatto perché Rafa Leao possa trovare continuità, ma il messaggio è chiaro: dai giocatori che andavano male Allegri ha ottenuto delle risposte, Fullkrug è un’alternativa, Loftus-Cheek quando è in condizione può spezzare gli avversari in due… Occhio Leao, perché da indispensabile a giocatore molto utile, perché i numeri lo dicevano, potrebbe scivolare un po’ indietro. Anche nelle partite in cui i numeri parlavano per il portoghese, le prestazioni non erano indimenticabili. È arrivato il momento di darsi una mossa oppure, se il Milan dimostra di poter fare alla grande senza Leao, come contro il Bologna al Dall'Ara, le cose per lui cominciano a essere più complicate. Allegri lo ha sempre difeso, però intanto adesso comincia a tenerlo da parte".

I numeri stagionali di entrambi
Ruben Loftus-Cheek ha collezionato 25 presenze, 2 gol e 1 assist con la maglia del Diavolo in questa stagione, mentre Rafa Leao ha giocato 18 partite realizzando 8 gol e 2 assist fino a questo momento.

