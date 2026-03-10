La Lazio si rialza, Corriere della Sera (Roma): "Ma Sarri attacca il club"

La Lazio supera il Sassuolo 2-1 con un gol in extremis di Adam Marusic, dopo che nel primo tempo Daniel Maldini aveva trovato la rete del momentaneo vantaggio biancoceleste sui neroverdi. Nuovamente, tuttavia, l'Olimpico si è dimostrato deserto per l'assenza totale di tifosi invece alle prese con una protesta silente e pacifica ma potente che ha lasciato lo stadio vuoto per la quarta volta. "Sarri attacca il club", il titolo adoperato dall'edizione romana del Corriere della Sera.

Riguardo appunto la mancanza di sostegno da parte della piazza, il tecnico biancoceleste ha commentato: "È ora ch era società intervenga". Costretto dall'infortunio alla spalla di Provedel, Sarri ha dovuto lanciare dal primo minuto tra i pali il giovane Motta. E ha accusato la società: "È sicuramente un'assenza grave, ero completamente in disaccordo sulla cessione di Mandas, ma è arrivato un ragazzo giovane, ha delle qualità e la vedremo in campo".