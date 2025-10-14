Sassuolo, Grosso sorride: Berardi lavora in gruppo e sarà a disposizione per il Lecce

Dopo due giorni di riposo, il Sassuolo è tornato ad allenarsi al Mapei Football Center per preparare la delicata trasferta di Lecce, in programma sabato alle ore 15 al Via del Mare, dove ritroverà l’ex tecnico Eusebio Di Francesco. Buone notizie per Fabio Grosso, che può contare su quasi tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Edoardo Pieragnolo, costretto a un lungo stop per la rottura del crociato, e di Yeferson Paz, fermo da diverse settimane.

Il sorriso più grande arriva però da Domenico Berardi. L’attaccante neroverde, assente contro il Verona per un fastidio al ginocchio, sembra aver completamente superato il problema fisico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Berardi si allena regolarmente con il gruppo da diversi giorni e ha dato ottime risposte sul piano atletico, candidandosi per un ritorno dal primo minuto contro i salentini.

Restano da valutare le condizioni dei numerosi nazionali – otto in totale – che rientreranno a scaglioni nelle prossime ore dopo gli impegni internazionali, ma l’ambiente neroverde può dirsi fiducioso. Il ritorno del capitano, leader tecnico e simbolo del Sassuolo, rappresenta una spinta fondamentale per un gruppo che vuole rialzarsi dopo settimane complicate. Sabato, a Lecce, Berardi è pronto a riprendersi la scena e guidare i suoi.