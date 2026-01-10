Sassuolo, Carnevali: "Raspadori-Roma? Lo spero, può essere una pedina importante"

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Roma valevole per la 20^ giornata di Serie A.

Sensazioni del momento della squadra?

"Aver fatto pochi punti in queste 5 partite non è il massimo, ma fa parte del nostro campionato. A fine girone d'andata abbiamo 23 punti, la parte che ci soddisfa di più. Ci mancano giocatori importanti, ma dobbiamo essere sereni e consapevoli di quello che possiamo dare indipendentemente da chi gioca".

L'intuizione di Matic?

"E' un campione sotto tutti gli aspetti. Al di là del giocatore sul campo, lo è nello spogliatoio e aiuta i ragazzi a crescere. Per noi è uno dei migliori acquisti che abbiamo mai fatto".

Dove va rinforzata la squadra?

"Muharemovic non uscirà sicuramente, lo terremo almeno fino a fine stagione. La nostra filosofia è semplice, puntando sui giovani e cercando di valorizzarli. Se potremo inserire qualche giovane di qualità, lo faremo".

Raspadori è l'uomo giusto per la Roma?

"Con lui ci lega un rapporto speciale, per la Roma può essere una pedina importante. Gli auguro di fare bene, se ne ha la possibilità, di venire a Roma perché è un grande club".