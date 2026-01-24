Sassuolo-Cremonese, i convocati di Nicola: out Bondo, Sanabria, Moumbagna e Payero
La Cremonese si prepara in vista della sfida che dovrà giocare domani, domenica 25 gennaio alle ore 12.30 al Mapei Stadium, contro il Sassuolo. Il tecnico grigiorosso, Davide Nicola, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara.
Non disponibili Bondo (per un problema muscolare), Moumbagna (per motivi personali), Sanabria (per un affaticamento muscolare) e Payero (per un affaticamento muscolare in via di recupero). Ecco di seguito la lista dei giocatori convocati da Nicola per il match.
I convocati della Cremonese per la partita contro il Sassuolo.
Portieri: 1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
Difensori: 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino
Centrocampisti: 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 18 Collocolo, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 33 Grassi
Attaccanti: 10 Vardy, 11 Johnsen, 90 Bonazzoli