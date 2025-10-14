Sassuolo, dalla Turchia: Besiktas pronto a tornare alla carica per Laurienté

L'interessamento del Besiktas nei confronti di Armand Laurentié non è cosa nuova.

Il club turco, infatti, sta seguendo con attenzione l'attaccante del Sassuolo dalla scorsa estate e, in particolare, da quando è naufragata la trattativa per il suo passaggio al Sunderland. Assalto che, però, si è infranto di fronte alla richiesta del club neroverde di 20 milioni di euro.

Stando a quanto riportato dalla stampa turca e rilanciato da SassuoloNews il club di Istanbul sarebbe pronto a farsi nuovamente sotto per il francese in vista della sessione invernale.

Rimane ancora da capire se i dirigenti bianconeri cercheranno di convincere i colleghi emiliani ad abbassare le loro pretese, oppure si presenteranno in casa Mapei con una offerta economica migliore.