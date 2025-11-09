Sassuolo, Grosso: "Abbiamo fatto una gara piena, la bravura è trovare la continuità"

L'analisi di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Atalanta a Bergamo: "Sono stati tutti bravi contro un avversario forte, abbiamo fatto una prestazione sporca sui duelli e quando è diventata pulita abbiamo sfruttato i nostri attaccanti. La bravura è riuscire a trovare la continuità di prestazione, possiamo fare grandi passi avanti. Oggi siamo stati in grado di fare una partita piena, a prescindere dal risultato siamo stati in campo bene giocando. Quando facciamo gara piena è più facile ottenere il risultato".

Aveva pensato sullo 0-2 di sostituire Berardi?

"Quando stanno bene questi giocatori preferisco averli in campo, la partita era dispendiosa e ho chiesto come stessere. Non avevo intenzione di andare a toccare, memore anche dall'ultima volta. Quando hanno finito la benzina sono entrati i compagni che hanno anche loro grandi qualità".

Dieci punti su sedici in trasferta, come spiega questa calma lontano da casa?

"E' tutto relativo, dipende dalle partite che fai. Siamo stati molto bravi, dobbiamo mettere da parte i punti che raccogliamo. Le insidie sono dietro l'angolo, con queste qualità possiamo avere fiducia per raggiungere il nostro obiettivo".