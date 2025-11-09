Sassuolo, Matic: "Grande partita, da quando sono arrivato ho visto che abbiamo qualità"

Le parole di Nemanja Matic, centrocampista del Sassuolo, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Quando sono arrivato qui ho visto che la nostra squadra ha grande qualità, bisogna vincere due-tre partite per avere più fiducia. Oggi abbiamo fatto una grande partita vincendo 0-3 contro una squadra molto forte".

Quanto sei leader in questa squadra?

"Ogni squadra ha bisogno di esperienza, lo so che sono il più vecchio della squadra e contro il Genoa nei primi dieci minuti sentivo che il problema stava arrivando. Sono stato un po' nervoso ma serve giocare, giocare e giocare".