Sassuolo, Grosso: "Usciamo da San Siro con qualche rimpianto. Pinamonti fortissimo"

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 col Milan: "E' stata una grandissima partita, abbiamo tenuto testa a una squadra forte e siamo usciti anche con qualche rimpianto. Vuol dire che i ragazzi sono stati veramente molto bravi. Siamo partiti bene, a differenza di altre partite, andando in vantaggio. L'avversario era di grandissimo livello e ci ha creato difficoltà, non siamo ripartiti bene nella ripresa ma abbiamo fatto un finale di gara di altissimo livello. Potevamo gestire meglio alcune situazioni però questo coraggio ci ha dato anche la possibilità di provare a vincerla. Ci teniamo questo punto, guardando al futuro con fiducia come facciamo sempre".

I cambi hanno fatto la differenza?

"Il secondo gol è stata una grandissima giocata, non pensavamo di riuscire a schiacciare l'avversario: è venuto fuori un gol molto bello, Doig e Laurienté sono giocatori importanti e sono entrati molto bene. Doig veniva da due giorni nei quali non stava bene. Armand? Speravo di tenere la partita in bilico per esaltare le sue caratteristiche nella parte finale, è stato sfortunato sul palo però devo fare i complimenti a lui come a tutti".

Pinamonti può migliorare ancora?

"Andrea per me è un giocatore fortissimo, gli ho fatto i complimenti perché sul gol fa una giocata di altissimo livello. Le partite per una squadra che arriva da sotto tante volte sono difficili e dispendiose, vanno a offuscare un po' le sue doti ma per ha un potenziale enorme, anche inespresso".