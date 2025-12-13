Italia ai playoff, Grosso: "Le partite importanti si affrontano con coraggio. Sono fiducioso"

Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di DAZN, il tecnico del Sassuolo - nonché campione del mondo nel 2006 con il gol dell'1-0 in semifinale contro la Germania a Dortmund e il rigore decisivo in finale a Berlino contro la Francia - Fabio Grosso si è soffermato sul momento degli azzurri di Rino Gattuso che dovranno affrontare il playoff per accedere al Mondiale 2026:

"Veniamo da diverse annate in cui non riusciamo a rientrare in questa competizione ma comunque non tantissimi anni fa siamo stati campioni d’Europa. Dobbiamo essere bravi a cogliere le cose positiva, non nascondere quelle negative perché comunque ci sono e dobbiamo essere bravi a trovare i modi per migliorarle. Però dobbiamo essere fiduciosi per quello che andremo a fare con le persone con cui lo andremo a fare. Perché sono persone che hanno qualità, calcistiche e umane, importanti e dobbiamo credere che sia lo staff, sia i dirigenti, sia i giocatori hanno tutte le potenzialità per riportarci a giocare le partite a eliminazione diretta".

C’è un po’ di positività in vista dello spareggio?

"C’è la sensazione che sia una partita importante e le partite importanti vanno affrontate con coraggio. E il coraggio viene quando pensi in maniera positiva. E io sono positivo".