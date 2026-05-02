Milan, avanza la trattativa per Goretzka. In mediana possibile arrivo anche dalla Serie A

Il Milan pensa a blindare un posto nella prossima Champions chiudendo al meglio questo campionato, ma ha già un occhio rivolto verso il futuro. Una trattativa in particolare occupa i pensieri rossoneri ed è quella che porta a Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco. Il tedesco ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e lascerà il club bavarese a parametro zero.

Occasione importante dunque a livello di mercato, con tante società che non ha caso hanno chiesto informazioni su di lui. Tuttavia, il Milan pare essere in pole position essendosi mosso con largo anticipo rispetto alla concorrenza. Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera ha proposto al diretto interessato un contratto triennale a cinque milioni di euro annui più bonus: offerta allettante, unita alla possibilità di giocare da titolare sia in Serie A che - ameno di un finale di campionato disastroso - in Champions League.

Il nome di Goretzka però non è l'unico presente sul taccuino milanista per quanto riguarda il centrocampo. Piace infatti anche Ismael Koné, classe 2002 che si è messo in mostra in questa stagione nell'ottimo Sassuolo di Fabio Grosso. La sfida di domani, che vede i rossoneri opposti proprio ai neroverdi, può essere un'occasione per parlare dal vivo di questo possibile affare con l'ad Giovanni Carnevali.