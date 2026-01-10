Live TMW
Sassuolo, Lipani: "C'è rammarico, potevamo passare in vantaggio"
Al termine di Roma-Sassuolo, è il neroverde Muric a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match in conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.
20.48 - Inizia la conferenza stampa.
Cosa ne pensi della gara?
"Nel primo tempo abbiamo fatto bene, potevamo segnare: il rammarico è quello. Potevamo passare in vantaggio".
20.50 - Termina la conferenza stampa.
