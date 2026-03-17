TMW Juventus, ripresa verso il Sassuolo: Thuram ha svolto lavoro differenziato, il punto

Nella giornata di oggi la Juventus ha ripreso i lavori alla Continassa, con lo sguardo proiettato alla prossima sfida di Serie A contro il Sassuolo in programma sabato 21 marzo alle 20.45 all'Allianz Stadium.

All'allenamento odierno non ha partecipato Khephren Thuram, col centrocampista che ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto dei compagni. L'unico altro assente è stato Emil Holm, ancora alle prese col percorso di recupero dall'infortunio. Per quanto riguarda Thuram, ricordiamo che il francese è uscito anzitempo dal campo durante la sfida con l'Udinese per via di un problema alla caviglia sinistra che però non sembra preoccupare particolarmente lo staff bianconero. Una situazione comunque da valutare giorno dopo giorno, in attesa di capire se Thuram sarà a disposizione di Luciano Spalletti sabato sera.