Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 29 giornate: Douvikas entra in classifica
Lautaro Martinez resta saldo al comando della classifica dei migliori attaccanti di Serie A, dopo 29 giornate. Scende dal podio Domenico Berardi, che perde due posizioni. Piazza d'onore per Francesco Pio Esposito che sale di uno, così come Rasmus Hojlund. Douvikas è la new entry: il greco scalza Marcus Thuram. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:
1. Lautaro Martínez (Inter) 6.42 (24)
2. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.38 (21)
3. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.34 (25)
4. Domenico Berardi (Sassuolo) 6.29 (19)
5. Tasos Douvikas (Como) 6.28 (27)
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SERIE A - 29ª GIORNATA
Torino - Parma 4-1
3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata
Inter - Atalanta 1-1
26' Esposito, 82' Krstovic
Napoli - Lecce 2-1
3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano
Udinese - Juventus 0-1
38' Boga
Hellas Verona - Genoa 0-2
61' Vitinha, 86' Ostigard
Pisa - Cagliari 3-1
9' rig. Moreo, 52' e 54' Caracciolo, 67' Pavoletti
Sassuolo - Bologna 0-1
6' Dallinga
Como - Roma 2-1
7' rig. Malen, 59' Douvikas, 79' Diego Carlos
Lazio - Milan 1-0
26' Isaksen
Cremonese - Fiorentina 1-4
25' Parisi, 32' Piccoli, 49' Dodo, 57' Okereke, 70' Gudmundsson
CLASSIFICA
1. Inter 68
2. Milan 60
3. Napoli 59
4. Como 54
5. Juventus 53
6. Roma 51
7. Atalanta 47
8. Bologna 42
9. Lazio 40
10. Sassuolo 38
11. Udinese 36
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Fiorentina 28
17. Lecce 27
18. Cremonese 24
19. Pisa 18
20. Hellas Verona 18
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
10 reti: Douvikas (Como) e Hojlund (Napoli)
9 reti: Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)
8 reti:Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)
30ª GIORNATA
Lecce - Atalanta (4 aprile, ore 15, DAZN)
Sassuolo - Cagliari (4 aprile, ore 15, DAZN)
Hellas Verona - Fiorentina (4 aprile, ore 18, DAZN)
Lazio - Parma (4 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Bologna (5 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Torino (5 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Roma (5 aprile, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Como (6 aprile, ore 15, DAZN)
Juventus - Genoa (6 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Napoli - Milan (6 aprile, ore 20.45, DAZN)
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