Sassuolo, pari (con rimpianti) a San Siro contro il Milan. E dire che mancava anche Berardi

Forse non se n'è accorto nessuno o forse se ne sono accorti davvero in pochi ma il Sassuolo nelle ultime due giornate ha dovuto fare a meno di Domenico Berardi (e continuerà a fare a meno del suo nume tutelare per oltre un mese). Il numero 10, che ha fatto spesso e volentieri festa contro il Milan e in particolare a San Siro contro i rossoneri, ha saltato le ultime due sfide contro la Fiorentina e contro il Milan per infortunio e il Sassuolo ha portato a casa 4 punti. Fanno 10 in 4 gare in stagione. Neroverdi imbattuti senza Mimmo: davvero una rarità!

San Siro giardino di casa neroverde

Grosso alla vigilia della gara aveva chiesto personalità e coraggio e il suo Sassuolo ha risposto presente. Nonostante l'assenza di Berardi in campo e di Grosso in panchina (era squalificato), i neroverdi hanno tirato fuori una prestazione importante contro una squadra importante, uscendo indenne da San Siro per l'ennesima volta nella loro storia. I rossoneri, che hanno nel Sassuolo una sorta di bestia nera, hanno vinto solo una delle ultime 6 sfide giocate contro i sassolesi (2 pareggi e 3 sconfitte il parziale) e anche ieri hanno avuto delle difficoltà ad avere la meglio sul 'piccolo' Sassuolo.

I rimpianti neroverdi

E I neroverdi sono usciti da San Siro anche con un pizzico di rimpianto. Lo ha spiegato bene Pinamonti dopo la gara: "Appena è finita la partita c'è felicità perché hai preso un punto a San Siro contro la prima in classifica, già ora stavamo guardando le immagini e siamo consapevoli che potevamo fare bottino pieno ma è anche vero che sul 2-1 per loro non tutti credevano di poter ottenere un punto e dobbiamo guardare in faccia la realtà". E il Sassuolo - che recrimina alla pari del Milan per l'arbitraggio di Crezzini - ha tenuto testa alla squadra di Allegri, è rimasto in partita, non ha perso la testa dopo la doppietta di Bartesaghi e nel finale ha 'rischiato' anche di vincerla. Non male per una squadra che ha dovuto fare a meno del suo campione per eccellenza, lo spauracchio rossonero per 'eccellenza'...