Napoli, stop a Udine. Corriere della Sera titola: "Inter in testa, il Milan è secondo"

Dopo il passo falso in Champions League, il Napoli pecca di nuovo e in campionato, cadendo in casa dell'Udinese (1-0). Una sconfitta doppiamente fatale, perché così Antonio Conte ha perso la vetta della Serie A. "L'Inter vola in testa. Il Milan è secondo", riassume in taglio alto e in prima pagina il Corriere della Sera. I nerazzurri, usciti trionfanti (2-1) dal Ferraris e battuto il Genoa, sono balzati in prima posizione e in solitaria con 33 punti, uno in più dei rossoneri di Allegri e due in aggiunta dei campioni d'Italia in carica.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato il match in conferenza stampa post-partita: "Gara perfetta? La perfezione non esiste. A me è piaciuta la prestazione in uno stadio difficile con una squadra in salute da quando è arrivato il nuovo allenatore. Abbiamo messo qualità e carattere, cosa fondamentale perché abbiamo alzato i giri del nostro lavoro anche dal punto di vista dell'agonismo. Abbiamo preso un gol che dovevamo evitare. C'era qualche rischio che non dovevamo prendere".

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha rilasciato la propria analisi dopo l'uscita da ko a Udine: "L'approccio alla gara è stato importante contro una squadra molto fisica, non abbiamo concesso tiri e potevamo sfruttare meglio certe occasioni. Quello che dispiace e che si sta un po' riscontrando nel tempo è che quando il vento inizia un pochino a girare contro, quando il vento ti viene incontro invece di prenderlo di fronte stiamo facendo fatica a gestirlo. C'è stata una situazione dove ci siamo intimoriti, non può neanche essere giustificabile, ma dopo quello abbiamo fatto venti minuti dove abbiamo fatto veramente fatica, a parte il gol preso sono stati annullati due gol e hanno preso una traversa".

E la conferenza stampa si è conclusa: "Le statistiche sono state abbastanza chiare, abbiamo subito 7 sconfitte tra campionato e Champions, in trasferta. L'ho detto ai ragazzi, dobbiamo continuare a lavorare, essere pronti ad affrontare un'annata difficile, dobbiamo onorare la maglia e lo Scudetto".