Sassuolo, per Berardi problema muscolare alla coscia destra: esami nelle prossime ore

Domenico Berardi ha lasciato il campo a inizio ripresa di Como–Sassuolo per un problema muscolare alla coscia destra. Il capitano neroverde si è fermato di colpo mentre gestiva un pallone sulla fascia, toccandosi immediatamente la zona dolorante e segnalando alla panchina l’impossibilità di proseguire.

Nel post-gara mister Fabio Grosso ha spiegato che serviranno alcuni giorni per capire l’entità dell’infortunio, sottolineando però che il Sassuolo dovrà fare a meno del suo numero 10 per un certo periodo, auspicando che non sia troppo lungo. Berardi verrà sottoposto a breve agli esami di rito, che chiariranno sia la natura precisa del problema sia i tempi necessari per rivederlo in campo.