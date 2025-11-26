Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

A Como e Sassuolo piace segnare dopo il minuto…

A Como e Sassuolo piace segnare dopo il minuto…TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:50Le Statistiche
Redazione Footstats

Scontro diretto inedito nei campionati professionistici italiani!
Tuttavia, qualche mese fa, più esattamente il 24 settembre, lariani ed emiliani si trovarono faccia a faccia per i sedicesimi della Coppa Italia. Allora Como-Sassuolo terminò con un 3-0 maturato già nella prima frazione di gioco: Jesús Rodriguez al 2’, Douvikas al 25’, Jesús Rodriguez al 41’.
Dopo 12 impegni di campionato le due formazioni sono separate da 4 punti. Como a quota 21 (5V – 6X – 1P con 17GF e 7GS), 15 dei quali sul proprio campo (3V – 3X – 0P con 9GF e 3GS). Viene dal 5-1 in casa Torino che ha così allungato a 10 la serie di giornate a punti. Però la compagine di Fabregas non è ancora riuscita a vincere per 2 turni consecutivi. Per trovare un’ultima performance simile dobbiamo scalare alla stagione 2024-2025, quando fra la 31esima (3-1 a Monza) e la 36esima (3-1 sul Cagliari) furono 6 le affermazioni senza soluzione di continuità. Sassuolo che rincorre a 17 (5V – 2X – 5P con 16GF e 14GS), di cui 10 in trasferta (3V – 1X – 2P con 9GF e 6GS). È reduce dal 2-2 interno ospitando il Pisa e da 2 turni a punti. Quella neroverde è una delle 7 società di A che sembra fare meglio fuori casa.
Dalle classifiche di rendimento, inoltre, troviamo diverse similitudini fra le squadre di Fabregas e Grosso.
Sia lariani che emiliani vantano 9 bomber differenti e 3 gol pescati in panchina. Dopo l’intervallo hanno migliorato il loro bottino di punti, +6 i neroverdi, +4 i biancoblù. Infine, il momento preferito per marcare sembra essere quello fra il 61’ e il triplice fischio conclusivo, per entrambe 9 centri.
Attenzione, una classifica costruita partendo dallo zero a zero dopo l’intervallo vede Berardi e compagni davanti a Morata e associati per 21-19.

PS: l’ultimo KO interno del Como? Risale al 23 maggio scorso, 0-2 contro l’Inter. Era l’ultima giornata di quel campionato.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Il Como di Fabregas vola. La Provincia di Como: "Cesc sulle ali dei giovani" Il Como di Fabregas vola. La Provincia di Como: "Cesc sulle ali dei giovani"
Fabregas e Italiano, chi ha fatto meglio finora? Il commento degli ospiti Fabregas e Italiano, chi ha fatto meglio finora? Il commento degli ospiti
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre
Altre notizie Le Statistiche
A Como e Sassuolo piace segnare dopo il minuto… A Como e Sassuolo piace segnare dopo il minuto…
Il saldo rigori che fa ridere il Sassuolo...ma soprattutto il Pisa Il saldo rigori che fa ridere il Sassuolo...ma soprattutto il Pisa
Baroni ha inflitto a Fabregas la più pesante lezione da quando è in Italia Baroni ha inflitto a Fabregas la più pesante lezione da quando è in Italia
Como e un tris datato 39 anni. La mezz'orra all'asciutto (o quasi) del Torino Como e un tris datato 39 anni. La mezz'orra all'asciutto (o quasi) del Torino
Di Francesco sta per fare 200. Ma con Sarri e la Lazio 2018 utlimo anno buono Di Francesco sta per fare 200. Ma con Sarri e la Lazio 2018 utlimo anno buono
Coulibaly e una rete che sa di salvezza e di condanna. Lazio a tutto clean sheet Coulibaly e una rete che sa di salvezza e di condanna. Lazio a tutto clean sheet
Ma è veramente una squadra allenata da Gasperini? Ma è veramente una squadra allenata da Gasperini?
Udinese e Bologna le più scatenate a metà gara. Il sasso che costò caro ai friulani... Udinese e Bologna le più scatenate a metà gara. Il sasso che costò caro ai friulani
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
2 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
3 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
4 Il Real Madrid vuole un nuovo attacco. E sacrificherà Rodrygo (e forse Vinicius)
5 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Eintracht Francoforte-Atalanta, le probabili formazioni: chance dal 1' per Scamacca
Immagine top news n.1 Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni: riposa Thuram, chance per Luis Henrique?
Immagine top news n.2 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.3 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Immagine top news n.4 Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
Immagine top news n.5 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
Immagine top news n.6 Prima vittoria in questa Champions League per la Juventus: pazzo 3-2 sul Bodo/Glimt
Immagine top news n.7 Per Maradona e per la classifica: Napoli, vittoria fondamentale. McTominay abbatte il Qarabag
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Vicenza fortissimo, fin dalla proprietà. Buscè bravissimo a Cosenza"
Immagine news Serie B n.2 Lucioni: "Dal Palermo mi aspettavo di più. Frosinone? Scelti giocatori perfetti per Alvini"
Immagine news Serie A n.3 Fabregas e Italiano, chi ha fatto meglio finora? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giannini su Pellegrini: "Mai avuti dubbi, serviva solo un allenatore capace di esaltarlo"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Sarri vuole almeno tre rinforzi a gennaio: dal nuovo Luis Alberto al solito Insigne
Immagine news Serie A n.3 AEK Atene, Brignoli su De Gea: "Chi ha la brillante idea di criticarlo? È uno da Champions"
Immagine news Serie A n.4 Milan, per Gimenez si riparla di addio. Il West Ham ci pensa, stavolta il messicano riflette
Immagine news Serie A n.5 Cafù esalta la Roma: "Gasperini è uno 'Zeman 2.0'. Mancini e Celik sono più forti di me"
Immagine news Serie A n.6 Juventus a caccia di qualità a centrocampo: spunta il 20enne ungherese Alex Toth
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ursino: "Bellissima questa Serie B: Palermo delusione. Come gioca il Frosinone!"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, il reintegro di Verde non cambia la situazione in lista: 2 posti vacanti in quella Over
Immagine news Serie B n.3 Lucioni: "Dal Palermo mi aspettavo di più. Frosinone? Scelti giocatori perfetti per Alvini"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Tsadjout: "Sabato sarò a disposizione. Possiamo levarci belle soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.5 Serena sul Papu: "Condizione fisica è un punto interrogativo. Ma averlo in squadra è un aiuto"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Tonoli: "Testa rivola al Cesena. Obiettivi? Ancora è presto per tirare le somme"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Vicenza fortissimo, fin dalla proprietà. Buscè bravissimo a Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Insulti razzisti al termine di Ravenna-Ascoli: la decisione del Giudice Sportivo
Immagine news Serie C n.3 Bra, grave infortunio per Pautassi: rottura del crociato e intervento imminente
Immagine news Serie C n.4 Campobasso penalizzato. Rizzetta: "Estrema delusione. Risponderemo sul campo"
Immagine news Serie C n.5 Cosenza, fatta per il rinnovo di Caporale. I dettagli del nuovo accordo
Immagine news Serie C n.6 Chi andrà ai quarti con Ravenna e Crotone? Il programma della Coppa Italia Serie C
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…