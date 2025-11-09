Live TMW Sassuolo, Pinamonti: "Vittoria importante oggi. Mi sento parte di questa squadra"

Andrea Pinamonti, calciatore del Sassuolo, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l’Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore giallorosso presso lo stadio di Bergamo.

Quanto è importante una vittoria come quella di oggi?

"Eravamo arrabbiati dopo la sconfitta in casa contro il Genoa. Abbiamo lavorato bene per tutta la settimana, e non è facile vincere in un campo come quello dell'Atalanta".

Quanto morale dà una vittoria contro l'Atalanta?

"Molto. Adesso c'è la sosta e miglioreremo su certi aspetti, ma una vittoria così ti carica anche in vista del futuro".

Come valuta la sua stagione considerando anche l'ottavo posto?

"Mi sento parte di questa squadra: ci troviamo bene tra di noi, credo che abbiamo un bel gruppo. Siamo contenti di questo, poi è chiaro che in estate sapevamo di contare su una squadra con delle qualità. Ci stiamo aiutando molto".

Che obiettivo ha per questa stagione?

"Quello che conta è la squadra. Poi è chiaro che il goal fa sempre bene, ma non è tutto: soprattutto per una squadra come la nostra che si difende molto".

Dove può arrivare questo Sassuolo?

"Le uniche critiche che arrivano sono da gente che non guarda le partite oppure per il Fantacalcio (risata ndr). Le critiche costruttive vengono fatte solo dalla squadra stessa e dal tecnico. Noi pensiamo a salvarci, serve restare con i piedi per terra poi tutto quello che arriverà in più sarà meraviglioso".