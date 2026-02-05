La differenza fra Sassuolo e Inter? È figlia di 1 partita e 4 argentini

Per la serie strano ma vero… nel 2023-2024 il Sassuolo, che a fine torneo sarebbe poi retrocesso in cadetteria, riuscì a battere i campioni d’Italia in carica due volte su due. Al Meazza terminò 1-2: Dumfries al 46’ del primo tempo portò in vantaggio i nerazzurri, quindi Bajrami al 54’ e Berardi al 63’ ribaltarono il punteggio in favore dei neroverdi. Al Mapei Stadium – Città del Tricolore fu sufficiente un 1-0 griffato da Laurienté dopo 20 minuti dal fischio d’avvio dello scontro diretto.

Ammontano a 11 i precedenti in Emilia Romagna e in Serie A fra i due club.

La bilancia racconta di 5 vittorie per il Sassuolo, zero pareggi, 6 successi dell’Inter, 14 gol fatti dai locali contro le 21 reti marcate dagli ospiti.

Curiosamente la differenza fra emiliani e lombardi risiede tutta in una partita, la prima nel massimo campionato. Era il 2013-2014 e fu uno 0-7: Palacio al 7’, Taider al 23’, autorete di Pucino al 33’, Alvarez al 53’, Milito al 63’, Cambiasso al 74’, Milito all’83’. Insomma, 5 gol su 7 furono messi a segno da giocatori argentini. E dopo il rendiconto dei precedenti mostra 5 affermazioni per parte, 14 reti per ciascuna squadra.

Volendo riassumere sommariamente… la differenza fra Sassuolo e Inter la fa una partita e un poker di giocatori argentini.

Situazione in classifica.

Sassuolo con 29 punti (8V – 5X – 10P con 27GF e 29GS), di cui 14 in casa (4V – 2X – 5P con 12GF e 14GS). Viene da 2 vittorie in fila, ma in questo torneo mai ne ha centrate 3. Inter prima a 55 (18V – 1X – 4P con 52GF e 19GS), la metà circa, 27, in trasferta (9V – 0X – 2P con 19GF e 9GS). OK negli ultimi 11 turni (10V – 1X) e reduce dal 2-1 sul Torino in Coppa Italia (affrontato però con chi ha giocato meno per il momento).

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO

Sassuolo-Inter 0-7, 4° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO

Sassuolo-Inter 1-0, 35° giornata 2023/2024