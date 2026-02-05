Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La differenza fra Sassuolo e Inter? È figlia di 1 partita e 4 argentini

La differenza fra Sassuolo e Inter? È figlia di 1 partita e 4 argentiniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:26Le Statistiche
Redazione Footstats

Per la serie strano ma vero… nel 2023-2024 il Sassuolo, che a fine torneo sarebbe poi retrocesso in cadetteria, riuscì a battere i campioni d’Italia in carica due volte su due. Al Meazza terminò 1-2: Dumfries al 46’ del primo tempo portò in vantaggio i nerazzurri, quindi Bajrami al 54’ e Berardi al 63’ ribaltarono il punteggio in favore dei neroverdi. Al Mapei Stadium – Città del Tricolore fu sufficiente un 1-0 griffato da Laurienté dopo 20 minuti dal fischio d’avvio dello scontro diretto.
Ammontano a 11 i precedenti in Emilia Romagna e in Serie A fra i due club.
La bilancia racconta di 5 vittorie per il Sassuolo, zero pareggi, 6 successi dell’Inter, 14 gol fatti dai locali contro le 21 reti marcate dagli ospiti.
Curiosamente la differenza fra emiliani e lombardi risiede tutta in una partita, la prima nel massimo campionato. Era il 2013-2014 e fu uno 0-7: Palacio al 7’, Taider al 23’, autorete di Pucino al 33’, Alvarez al 53’, Milito al 63’, Cambiasso al 74’, Milito all’83’. Insomma, 5 gol su 7 furono messi a segno da giocatori argentini. E dopo il rendiconto dei precedenti mostra 5 affermazioni per parte, 14 reti per ciascuna squadra.
Volendo riassumere sommariamente… la differenza fra Sassuolo e Inter la fa una partita e un poker di giocatori argentini.
Situazione in classifica.
Sassuolo con 29 punti (8V – 5X – 10P con 27GF e 29GS), di cui 14 in casa (4V – 2X – 5P con 12GF e 14GS). Viene da 2 vittorie in fila, ma in questo torneo mai ne ha centrate 3. Inter prima a 55 (18V – 1X – 4P con 52GF e 19GS), la metà circa, 27, in trasferta (9V – 0X – 2P con 19GF e 9GS). OK negli ultimi 11 turni (10V – 1X) e reduce dal 2-1 sul Torino in Coppa Italia (affrontato però con chi ha giocato meno per il momento).

CONFRONTI DIRETTI A REGGIO EMILIA (SERIE A)
11 incontri disputati
5 vittorie Sassuolo
0 pareggi
6 vittorie Inter
14 gol fatti Sassuolo
21 gol fatti Inter

PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO
Sassuolo-Inter 0-7, 4° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA IN CAMPIONATO
Sassuolo-Inter 1-0, 35° giornata 2023/2024

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Sassuolo quasi salvo, Carnevali: "Grande merito di Grosso, è destinato ad un top... Sassuolo quasi salvo, Carnevali: "Grande merito di Grosso, è destinato ad un top club"
Pedro Felipe al Sassuolo 'anticipo' per Muharemovic-Juve? Carnevali: "Assolutamente... Pedro Felipe al Sassuolo 'anticipo' per Muharemovic-Juve? Carnevali: "Assolutamente no"
Al Sassuolo su dritta di De Zerbi: il doppio colpo neroverde dal Marsiglia delle... Al Sassuolo su dritta di De Zerbi: il doppio colpo neroverde dal Marsiglia delle ultime ore
Altre notizie Le Statistiche
La differenza fra Sassuolo e Inter? È figlia di 1 partita e 4 argentini La differenza fra Sassuolo e Inter? È figlia di 1 partita e 4 argentini
Arbitri 24^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 24^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
A Mantova cercano il successore di Godeas. Il Bari, invece, ha fatto 7! A Mantova cercano il successore di Godeas. Il Bari, invece, ha fatto 7!
Sono le difese più perforate della A… ma all’andata fecero 0-0 Sono le difese più perforate della A… ma all’andata fecero 0-0
Chi vince questo match sale in A, lo certificano i precedenti Chi vince questo match sale in A, lo certificano i precedenti
Fase difensiva ok e così anche niente rigori contro: i punti di forza della Roma Fase difensiva ok e così anche niente rigori contro: i punti di forza della Roma
Italiano non sa pareggiare col Milan. Allegri non sa perdere col Bologna Italiano non sa pareggiare col Milan. Allegri non sa perdere col Bologna
Gasperini un pari sarebbe da record! Runjaic-Roma partiamo dallo 0-3 Gasperini un pari sarebbe da record! Runjaic-Roma partiamo dallo 0-3
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Torino, Baroni parla di Asllani: "Non ha mai sbagliato niente, abbiamo visto crescere Ilkhan"
3 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
4 Inter, Chivu annuncia: "Quando tornano Calhanoglu e Barella". E su Diouf: "Siamo felici"
5 Marco Bellinazzo: "Debiti Serie A, migliorano i top club ma preoccupano le medio-piccole"
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Udinese, Nani: "Mlacic primo obiettivo, ho avuto paura saltasse fino all'arrivo del TMS"
Immagine top news n.1 Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Immagine top news n.2 Petardo contro Audero, maxi multa e diffida per l'Inter. Le reazioni di Marotta e De Siervo
Immagine top news n.3 Di Lorenzo si è operato al piede sfruttando lo stop forzato: "Dolore diventato insostenibile"
Immagine top news n.4 Del Piero, lo scudetto e le parole di Rabiot: "Non sono d'accordo, ma capisco il suo punto di vista"
Immagine top news n.5 Inter, Marotta e il mercato: "Non dovevamo riparare nulla, abbiamo fiducia nella rosa"
Immagine top news n.6 Petardi, violenza e trasferte vietate. De Siervo: "Tifosi non all'altezza della Serie A"
Immagine top news n.7 Inizia oggi l'era Paratici alla Fiorentina. Il dirigente è appena arrivato al Viola Park
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: “Mercato invernale ragionato. Vicenza domina, Girone C affascinante”
Immagine news Serie A n.2 Milanese: "Milan, il pensiero è lo Scudetto. Napoli, Vergara crescerà"
Immagine news Serie A n.3 Milan, guardare avanti o indietro? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo quasi salvo, Carnevali: "Grande merito di Grosso, è destinato ad un top club"
Immagine news Serie A n.2 Bologna con un occhio sui rinnovi: i temi più caldi sono Freuler e Orsolini
Immagine news Serie A n.3 Maldini 'alla Mertens': Sarri conquistato dal figlio d'arte, sarà lui il 9 anche a Torino
Immagine news Serie A n.4 In casa Juventus cresce l'ottimismo per il rinnovo di McKennie. La prossima settimana si entra nel vivo
Immagine news Serie A n.5 Sabatini: "Vaz diamante grezzo, farà divertire. La Roma in futuro lotterà per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.6 Stasera Atalanta-Juventus, i convocati di Spalletti: prima chiamata per i due nuovi acquisti
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lucchesi versione Beep Beep: durante Padova-Monza ha raggiunto i 34,7 km/h
Immagine news Serie B n.2 Vrioni è un nuovo calciatore del Cesena: contratto fino a giugno con opzione di prolungamento
Immagine news Serie B n.3 Avellino, un colpaccio a Monza per alzare l'asticella. Ds soddisfatto del mercato
Immagine news Serie B n.4 Cerri: "Cesena la mia prima scelta. Avevo la certezza che il club mi volesse"
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Rinaudo sul mercato di gennaio: “Rivoluzione necessaria per la salvezza, ora parla il campo”
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Castrovilli: "Qui per rimettermi in gioco. La N°8? Come a Firenze..."
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vandalismo durante Alessandria-Cuneo a Vercelli, Deléchat: "Vergognoso, non è calcio"
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, Deléchat dopo il mercato: “Anno zero di costruzione, playoff non preclusi”
Immagine news Serie C n.3 Serie C, ecco il premio di ‘Allenatore del mese Lavoropiù’. Il primo vincitore è Bucchi dell'Arezzo
Immagine news Serie C n.4 Perquisizione della finanza nella sede della Triestina: il comunicato del club alabardato
Immagine news Serie C n.5 Giammarioli: “Mercato invernale ragionato. Vicenza domina, Girone C affascinante”
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, Ninivaggi: "Doumbia e Silletti, idee chiare: qui fino al termine della stagione"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Torino, chi sarà la prima semifinalista?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, arriva in prestito dal Rangers la classe 1999 Telma Ívarsdóttir
Immagine news Calcio femminile n.2 Ana Capeta: "Mai avuti dubbi sulla scelta della Juve. Spero di vincere più titoli possibile"
Immagine news Calcio femminile n.3 Napoli Women: "L'approdo di Brooks in NWSL riflette la nostra filosofia e il nostro lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina e Fiskerstrand avanti insieme: c'è il rinnovo fino al 2029 della norvegese
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Kramzar vola in Inghilterra: prestito con obbligo all'Everton
Immagine news Calcio femminile n.6 Kramzar torna alla Roma. Risolto anticipatamente il prestito al Como Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano