TMW
Sassuolo-Roma, al Mapei Stadium c'è anche il ct azzurro Gennaro Gattuso
TUTTO mercato WEB
C'è anche il commissario tecnico Gennaro Gattuso, fra le personalità presenti questo pomeriggio al Mapei Stadium per la sfida fra Sassuolo e Roma.
Prosegue così il tour italiano del ct azzurro, che fra ritiri e partite sta tenendo d'occhio i tanti giocatori all'interno della sua rosa di convocabili. Nella Roma sono già nel gruppo azzurro Cristante e Mancini, ma non è escluso che possa dare un'occhiata interessata alle prestazioni di Pellegrini, Pisilli, Baldanzi e magari pure quel Domenico Berardi che manca dalla Nazionale dal lontano novembre del 2023.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
2 Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile