TMW Sassuolo-Roma, al Mapei Stadium c'è anche il ct azzurro Gennaro Gattuso

C'è anche il commissario tecnico Gennaro Gattuso, fra le personalità presenti questo pomeriggio al Mapei Stadium per la sfida fra Sassuolo e Roma.

Prosegue così il tour italiano del ct azzurro, che fra ritiri e partite sta tenendo d'occhio i tanti giocatori all'interno della sua rosa di convocabili. Nella Roma sono già nel gruppo azzurro Cristante e Mancini, ma non è escluso che possa dare un'occhiata interessata alle prestazioni di Pellegrini, Pisilli, Baldanzi e magari pure quel Domenico Berardi che manca dalla Nazionale dal lontano novembre del 2023.