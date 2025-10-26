Live TMW Cagliari, Idrissi: "Sono in Serie A da poco ma punto in alto: voglio sempre vincere"

Si è conclusa la sfida giocata allo stadio Bentegodi fra l'Hellas Verona ed il Cagliari. A breve in conferenza stampa interverrà fra i giocatori rossoblu Riyad Idrissi.

Che importanza ha questo punto?

"Pronti via abbiamo avuto l'occasione di Borrelli, poi Gaetano ha sfiorato il gol. I gol del Verona ci hanno un po' tagliato le gambe. Poi io punto in alto anche se sono in Serie A da poco quindi voglio vincere le partite e oggi abbiamo pareggiato. Ma abbiamo dato tutto per la maglia oggi e penso che i tifosi che ci hanno seguito possano essere soddisfatti da questo punto di vista".

Com'è giocare in un gruppo così giovane?

"È bellissimo, quando entri fra i grandi spesso ti trovi solo con gente più esperta e puoi andare in difficoltà. Noi abbiamo il giusto mix, con i più grandi che ci danno tanti consigli. Siamo una squadra complessivamente giovane e questo è bello".

Hai ripensato a qualcosa del tuo percorso? A chi dedichi il gol?

"Lo dedico ai miei genitori, che hanno fatto i sacrifici più grandi e non so in quanti altri avrebbero tenuto duro come hanno fatto loro, anche nelle difficoltà. Sul percorso: sono al Cagliari dall'under 13, la società ha creduto tanto in me, così come il mister. Il gol è stata un'emozione enorme".

Quando hai saputo che avresti giocato?

"Il mister tiene tutti sull'attenti, sentivo di poter essere titolare. Questa è una cosa bella della nostra squadra perché cerchiamo di essere tutti sempre pronti".

È stato difficile affrontare Belghali?

"Anche lui è giovane, un bel giocatore, di grande gamba, un avversario ostico che mi piacerà affrontare al ritorno".

