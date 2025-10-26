Bologna, Fabbian: "Si parla poco di noi? Ci interessa solo fare bene"
Prima del match contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi di Firenze, gara valida per l’ottava giornata della Seria A Enilive 2025/2026, ad intervenire ai microfoni di Dazn per i felsinei è stato il trequartista Giovanni Fabbian.
Queste le sue parole:
Questo Bologna cambia spesso. Quanto questo aspetto vi stimola?
“Credo che ogni giocatore debba essere pronto quando il Mister ci chiama in causa”.
Si parla poco di questo Bologna, meglio così?
“A noi interessa solo fare bene in campo. Restiamo concentrati e pensiamo alla gara di oggi”.
Di seguito le formazioni ufficiali del match
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.
Allenatore: Stefano Pioli.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro.
Allenatore: Daniel Niccolini.