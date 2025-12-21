Sassuolo-Torino senza reti dopo i primi 45': portieri mai chiamati in causa fino ad ora
Il primo tempo della sfida in corso al Mapei Stadium si conclude 0-0: più Torino che Sassuolo, ma nessuna delle due squadre è stata in grado di impensierire i portieri, che hanno goduto di un primo tempo di assoluto riposo. Primo squillo del Sassuolo: Muharemovic serve Laurientè in verticale, cross basso per la traversa da due passi centrata da Cheddira, che era però in fuorigioco. Il Torino risponde con una ripartenza forte al 22', quando Tameze ruba palla a Matic, oggi molto opaco, mandando in porta Vlasic, Muric respinge ma sulla ribattuta Doig abbatte Adams in un duello tutto scozzese.
Il signor Calzavara indica il dischetto ma il VAR corregge: l'iniziale fallo del centrocampista granata vanifica tutto lo sviluppo dell'azione. Dieci minuti altra palla persa, proprio da Doig, e altra occasionissima: stavolta Zapata, da posizione favorevole e liberissimo, spedisce alto. Si va dunque al riposo sullo 0-0.
