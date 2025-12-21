Sassuolo-Torino 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (34’ st Cande); Vranckx (18’ st Lipani), Matic, Koné; Volpato (34’ st Fadera), Cheddira (18’ st Moro), Laurienté (34’ st Pierini). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Odenthal, Iannoni. All.: Grosso
Torino (3–4-1-2): Paleari; Tameze (42’ st Casadei), Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani (42’ st Biraghi), Gineitis (13’ st Ilic), Lazaro; Vlasic; Zapata (13’ st Simeone), Adams (40’ st Ngonge). A disp.: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Sazonov, Dembele, Nkounkou, Njie. All.: Baroni
Arbitro: Calzavara
Marcatori: 21’ st rig. Vlasic (T)
Ammoniti: Matic (S), Walukiewicz (S), Ilic (T), Idzes (S)
