Sassuolo, Volpato: "Tre punti molto importanti, abbiamo reagito bene alla sconfitta"

Cristian Volpato, attaccante del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-1 sul Cagliari: "Io non ho segnato, ma ho fatto assist: dovevamo trovare il secondo gol, siamo rimasti sempre dentro la partita. Per noi sono tre punti molto importanti, adesso testa al Genoa. Abbiamo perso l'ultima, ma oggi abbiamo reagito bene".