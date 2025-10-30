Sassuolo, Volpato: "Tre punti molto importanti, abbiamo reagito bene alla sconfitta"
TUTTO mercato WEB
Cristian Volpato, attaccante del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-1 sul Cagliari: "Io non ho segnato, ma ho fatto assist: dovevamo trovare il secondo gol, siamo rimasti sempre dentro la partita. Per noi sono tre punti molto importanti, adesso testa al Genoa. Abbiamo perso l'ultima, ma oggi abbiamo reagito bene".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
2 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile