"Vuole giocarla": United, Lisandro Martinez torna dopo 8 mesi. Ma Amorim lo frena

Nessun rischio. Il Manchester United procederà con cautela nel reinserimento di Lisandro Martinez dopo l’intervento al ginocchio. Il centrale argentino è rimasto ai box dallo scorso febbraio, dopo aver subito una lesione al legamento crociato nella sconfitta casalinga contro il Crystal Palace. Si tratta del quarto infortunio importante nei due anni e mezzo trascorsi a Old Trafford dal 27enne, dopo i problemi al ginocchio e due gravi infortuni al piede che hanno limitato 'Licha' a sole 52 presenze da titolare in Premier League.

E questo nonostante sia sbarcato dall’Ajax nell’estate del 2022. Intanto il suo allenatore, Ruben Amorim, è entusiasta di avere di nuovo in allenamento il campione del Mondo ma non intende bruciare le tappe del rientro in campo in una partita ufficiale. A maggior ragione non nella trasferta di sabato contro il Nottingham Forest: "Vuole andare a giocarla (la trasferta, ndr)", ha svelato il tecnico dello United. "Ma non andrà. Si prenderà il suo tempo. Ha ricominciato ad allenarsi con noi, ma abbiamo dovuto modificare alcuni esercizi per lui, quindi migliorerà gradualmente".

Tuttavia, dopo aver dichiarato in passato che la sua rosa era "affamata" di leader, Amorim considera molto positivo riavere uno dei sei membri del suo gruppo di leadership vicino alla squadra principale: "Ci dà quella grinta in ogni sessione di allenamento. Ed è davvero un grande vantaggio per noi". Dopo un mese ottimale come quello di ottobre, con sole vittorie (3 di fila), i Red Devils con il loro guardiano argentino continueranno a scalare la classifica di Premier League?