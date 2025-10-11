Sauro Fattori: "Tra 3 giornate la Fiorentina rischia di essere ultima in classifica"

Oggi non esiste altra scelta a Pioli per la Fiorentina. Ma secondo me rischia di diventare una di quelle che chiamo "stagioni del mezzo metro in meno

Sauro Fattori, uno che l'ambiente Fiorentina lo conosce molto bene visto che lo ha vissuto prima da calciatore e poi da allenatore della squadra femminile, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, analizzando così la situazione che sta vivendo il club gigliato: "Tanto lo so che gira che ti rigira, Pioli riguarderà l'anno scorso e tornerà alla formazione che ha fatto 65 punti più o meno. L'importante è che ora capisca che c'è da coprirsi, la Fiorentina è bene si guardi indietro e che punti il Lecce tra 4 partite. La situazione per me è preoccupante perché tra tre giornate rischi di essere ultimo in classifica".

Cosa farebbe con Pioli?

"Sicuramente aspetterei la prossima pausa, poi è chiaro che bisognerà valutare se la squadra resta con l'allenatore oppure no. Già a Milano. Poi si arriva a Lecce e se non fai bene nemmeno quella si faranno altri ragionamenti. Oggi non esiste altra scelta per la Fiorentina. Ma secondo me rischia di diventare una di quelle che chiamo 'stagioni del mezzo metro in meno'".

Che significa?

"Che mentre l'anno scorso ti è andato tutto bene in certi periodi come durante le otto vittorie consecutive, quest'anno per un motivo o per un altro i giocatori fanno sempre mezzo metro in meno. E nel calcio di oggi senza quel mezzo metro sei fregato perché è tutta una questione di attimi. Ma la squadra mi sembra sempre un po' in ritardo in tutto".