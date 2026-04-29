Scandalo arbitri, Cairo: "È una cosa in divenire, difficile dire cos'è realmente successo"

Urbano Cairo, presidente del Torino e di Rcs MediaGroup, era presente alla presentazione del Grande Arrivo del Giro d'Italia a Roma e ha parlato ai media presenti, tra cui gazzetta.it, commentando così l'ipotesi di commissariamento della FIGC: "Abbiamo un presidente del CONI che ha detto che farà le cose in modo attento e regolare, che non sentirà pressioni, ammesso che ce ne siano".

Cairo ha garantito proprio per Buonfiglio: "È lì per rispettare regolamenti. Siamo in buone mani. Poi ci possono essere idee diverse, ma abbiamo un presidente del CONI capace. Ci affidiamo a lui, ieri mi è sembrato abbastanza chiaro". Infine ha preferito non commentare quello che sta succedendo a proposito dell'inchiesta sugli arbitri: "È una cosa in divenire, non conosco bene tutte le carte ed è difficile dire cos’è realmente successo".