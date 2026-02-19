TMW Scaroni: "Domani anniversario del Milan a Berlusconi. È stato un uomo formidabile"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto oggi durante l'evento dedicato alla celebrazione per i 23 anni di esistenza di Fondazione Milan.

Tra i vari temi che il numero uno del club rossonero c'è anche lo storico ex presidente rossonero Silvio Berlusconi, al quale è legata una ricorrenza domani, come ricordato appunto dallo stesso Scaroni nel suo intervento: "Voi non lo sapete, ma domani è l’anniversario di quando Silvio Berlusconi ha comprato il Milan. È una data importante, una grande percentuali di questi trofei la dobbiamo a lui. Venivo a vedere le partite, purtroppo tutte quelle che volevo perché erano gli anni in cui ero all’ENI e all’ENI, dovete sapere, il weekend lo si passa nei paesi musulmani. Non festeggiano la domenica come noi, ma festeggiano il venerdì, e quindi il weekend purtroppo non ero mai a Milano e non ho visto molte partite in quel periodo. Però le seguivo molto".

Prosegue e conclude quindi Scaroni nel ricordo di Berlusconi come presidente del Milan. E non solo: "È stato un uomo formidabile. Mi compiaccio di vedere che, purtroppo dopo la sua morte, anche i suoi oppositori riconoscono i meriti che ha avuto, perché ha avuto meriti imprenditoriali pazzeschi, meriti sportivi pazzeschi, meriti politici pure. Quante sono le persone nel mondo che possono vantare successi così importanti in tre campi diversi, in un grande paese come l’Italia? L’Italia è un grande paese. Da quel punto di vista Berlusconi è stato un uomo eccezionale

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Scaroni