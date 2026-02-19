TMW L'esortazione di Scaroni: "Porca miseria se voglio aggiungere trofei alla bacheca del Milan!"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato in occasione della celebrazione per i 23 anni di esistenza di Fondazione Milan: "Voi non lo sapete, ma domani è l’anniversario di quando Silvio Berlusconi ha comprato il Milan. È una data importante, una grande percentuali di questi trofei la dobbiamo a lui. Venivo a vedere le partite, purtroppo tutte quelle che volevo perché erano gli anni in cui ero all’ENI e all’ENI, dovete sapere, il weekend lo si passa nei paesi musulmani. Non festeggiano la domenica come noi, ma festeggiano il venerdì, e quindi il weekend purtroppo non ero mai a Milano e non ho visto molte partite in quel periodo. Però le seguivo molto".

Del Berlusconi presidente, ecco cosa si porta dietro oggi Scaroni: "È stato un uomo formidabile. Mi compiaccio di vedere che, purtroppo dopo la sua morte, anche i suoi oppositori riconoscono i meriti che ha avuto, perché ha avuto meriti imprenditoriali pazzeschi, meriti sportivi pazzeschi, meriti politici pure. Quante sono le persone nel mondo che possono vantare successi così importanti in tre campi diversi, in un grande paese come l’Italia? L’Italia è un grande paese. Da quel punto di vista Berlusconi è stato un uomo eccezionale".

A Scaroni viene chiesto se sia sua intenzione aggiornare la bacheca del Milan. E il presidente del Diavolo ribatte deciso: "Porca miseria, certo che voglio! I tempi non sono stati facilissimi, ma mi sembra che nell’insieme abbiamo preso un percorso positivo".