Scarpa d'Oro, Martinez nella top-10. In testa Kane stacca Mbappé, Haaland terzo

Harry Kane e Kylian Mbappé continuano il loro testa a testa nella classifica della Scarpa d'Oro. L'inglese segna due gol, il francese uno e ora ci sono due punti di differenza tra i due bomber, che precedono Erling Haaland, terzo a quota 42. La Serie A entra nella Top 10: Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato italiano, è settimo con 14 reti realizzate.

Ricordiamo che il punteggio è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio: valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1.5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia). 1 tutti gli altri.

1 Harry Kane - 48

2 Kylian Mbappé - 46

3 Erling Haaland - 42

4 Igor Thiago - 34

5 Vedat Muriqi - 30

6 Vangelis Pavlidis - 28.5

7 Darko Lemajic - 28

7 Lautaro Martínez - 28

9 Ayase Ueda - 27

9 Luis Suárez - 27

9 August Priske - 27

9 Daniel Karlsbakk - 27

9 Ibrahim Diabate - 27

14 Klaemint Olsen - 26

14 Mason Greenwood - 26

14 Luis Díaz - 26