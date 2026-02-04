Scarpa d'Oro, Kane e Mbappé in vetta. Lautaro segna ancora e avanza: ora vede la top-5

Harry Kane e Kylian Mbappé continuano il loro testa a testa nella classifica della Scarpa d'Oro. L'inglese e il francese comandano con 44 punti, frutto dei 22 gol segnati finora nei rispettivi campionati, e precedono Erling Haaland, terzo a quota 40. La Serie A entra nella Top 15: Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato italiano, è tredicesimo con 13 reti realizzate.

Ricordiamo che il punteggio è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio: valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1.5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia). 1 tutti gli altri.

1. Harry Kane (Bayern Monaco) 44 punti

1. Kylian Mbappé (Real Madrid) 44

3. Erling Haaland (Manchester City) 40

4. Igor Thiago (Brentford) 32

5. Vedat Muriqi (Maiorca) 30

6. Vangelis Pavlidis (Benfica) 28,5

7. Darko Lemajic (RFS) 28

8. Ayase Ueda (Feyenoord) 27

8. August Priske (Djurgardens) 27

8. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg) 27

8. Ibrahim Diabate (GAIS) 27

8. Luis Suarez (Sporting CP) 27

13. Klaemint Olsen (NSI Runavik) 26

13. Mason Greenwood (Marsiglia) 26

13. Lautaro Martinez (Inter) 26