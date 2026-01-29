Champions, Mbappé inarrestabile: già 13 i gol segnati, lontani Kane e Haaland
La corsa al titolo del miglior marcatore della Champions League 2025/26 ha un leader per ora incontrastato: Kylian Mbappé. Il francese del Real Madrid, a segno anche ieri nella sconfitta contro il Benfica, chiude la fase campionato con 13 gol in 7 partite, stabilendo un nuovo record per la competizione a questo punto del torneo e distanziando nettamente gli inseguitori: Harry Kane (Bayern Monaco) segue a 8 reti, mentre Erling Haaland (Manchester City) ne conta 7.
Mbappé ha firmato la doppietta nel clamoroso 6-1 del Real Madrid contro il Monaco nella scorsa giornata e, prima ancora, aveva segnato quattro gol, compresa la seconda tripletta più veloce della storia della Champions, nella vittoria per 4-3 sull’Olympiacos. I primi tre gol stagionali erano arrivati dal dischetto: due decisivi contro l’OM e uno contro il Kairat Almaty.
Kane la rete decisiva nel successo del Bayern contro il PSV, interrompendo un digiuno di tre partite. Tre giocatori chiudono a quota 6 gol: Anthony Gordon (Newcastle), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Victor Osimhen (Galatasaray), tutti con possibilità di aumentare il bottino negli ottavi di finale o nei playoff.
