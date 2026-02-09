L'uragano Kane, lo scudiero Luis Diaz: 79 gol in 21 gare, la legge del Bayern in Bundesliga

Mentre il Bayern Monaco domina la Bundesliga, sebbene qualche punto perso per strada tra Augusta e Amburgo, il Borussia Dortmund cerca di tenere il passo per tenere ancora viva la corsa al titolo. I numeri dello squadrone di Vincent Kompany però sono paurosi dopo 21 giornate disputate nel campionato tedesco, con ben 79 gol realizzati - una media di oltre 3 reti a partita - e appena 19 subiti. Autentica dimostrazione di quanta potenza di fuoco dispongano i bavaresi ma anche della spina dorsale difensiva eretta con la coppia Upamecano-Tah.

Al netto di questo, tuttavia, quello che lascia attoniti ovviamente è il parco attaccanti del quale dispone il Bayern. E la classifica di capocannonieri della Bundesliga 2025/26 aiuta parecchio a comprendere la netta supremazia, in confronto alle altre rivali del campionato. Infatti Harry Kane, già re di questa graduatoria per due stagioni di fila, viaggia verso il tris mentre l'ex Liverpool Luis Diaz alla prima stagione all'Allianz Arena sta distruggendo le difese avversarie. Di seguito il gruppo di testa per la corona di bomber della Bundesliga.

In testa, appunto, Harry Kane: 24 gol in 21 partite. Praticamente a pochi passi dal record della scorsa stagione, 26 centri, che si sono aggiunte al bottino di 36 della sua stagione di debutto. Il pallottoliere recita 82 reti in 79 gare di Bundesliga per l'MVP della stagione 2024/25. Dopo aver segnato il gol che ha sigillato la vittoria per 4-0 contro l'Heidenheim nell'ultima partita del Bayern prima della sosta invernale, Kane ha iniziato il 2026 da dove aveva interrotto, mettendo a segno tre gol nelle prime cinque partite del nuovo anno, prima di siglare una doppietta nella vittoria della 21ª giornata contro l'Hoffenheim.

Insegue il suo compagno di squadra, Luis Díaz. A quota 13 gol in 20 presenze, l'attaccante colombiano si è rivelato un colpo azzeccato in estate dopo l'affare-Woltemade naufragato. Sette reti nelle sue prime 13 presenze, con golazo contro l'Union Berlino: il rendimento di 'Lucho' è all'altezza dell'entusiasmo che lo circonda e dei 70 milioni di cartellino spesi. Autore del cruciale gol del vantaggio nel trionfo per 8-1 contro il Wolfsburg e di un'impressionante tripletta contro l'Hoffenheim alla 21ª giornata, il 28enne prosegue la sua eccellente stagione d'esordio in Bundesliga.

Fatta eccezione per Deniz Undav dello Stoccarda (11 gol in 17 apparizioni), a un passo dal podio troviamo Michael Olise. Dieci i gol in campionato tedesco dopo 21 gare disputate, miglior assist-man della scorsa stagione, Olise ha partecipato a ben 27 gol nella sua prima annata in assoluto in Bundesliga. L'esterno d'attacco francese intende superare questo record nell'annata attuale. Alla sua 50ª presenza nel massimo torneo tedesco, il classe 2001 ha segnato una doppietta nella vittoria per 8-1 del Bayern contro il Wolfsburg, seguita da un'altra rete contro il Lipsia.