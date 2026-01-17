Scomparsa Commisso, il Torino: "Orgoglioso presidente, Cairo e il club addolorati"

Il mondo del calcio si è svegliato oggi, sabato 17 gennaio 2017, con una triste notizia: è venuto a mancare il presidente della Fiorentina, Rocco B. Commisso. Tanti i club rivali sul campo e in generale i personaggi dello sport che si stanno stringendo, in queste ore, attorno alla famiglia Commisso ed a tutto il mondo viola.

Fra di essi anche il Torino, che ha espresso, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il proprio cordoglio per la triste notizia: "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Commisso nel ricordo di Rocco Commisso, lungimirante imprenditore, orgoglioso Presidente della Fiorentina, appassionato uomo di sport.

Alla moglie, signora Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, a tutti i parenti e ai tantissimi amici, all’Associazione Calcio Fiorentina e al mondo Viola il profondo cordoglio e il forte abbraccio del Torino e della famiglia granata".