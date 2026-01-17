Bologna, niente cessione per Dominguez: conferme anche per Dallinga e Casale

Bologna al lavoro sul mercato, in vista di una seconda parte di stagione con i felsinei ancora impegnati su tre fronti. Riunione recente tra i massimi dirigenti del club, in cui è stata pianificata la strategia da adottare soprattutto a partire da lunedì e cioè dopo il match contro la Fiorentina. Sul fronte cessioni, il nome più caldo è quello di Giovanni Fabbian: il centrocampista piace piace a Fiorentina, Lazio e Bournemouth, con i viola in prima fila.

Al momento c'è distanza tra le parti, visto che i rossoblù per lasciarlo partire vogliono 15 milioni di euro mentre i toscani vorrebbero inserire nella trattativa una contropartita tecnica tra Simon Sohm e Jacopo Fazzini. Senza la giusta intesa, dunque, Fabbian potrebbe restare al Bologna e non è il solo che potrebbe essere ancora alla corte di Italiano a fine gennaio.

In questi giorni si era parlato anche della possibile cessione di Benjamin Dominguez ma, stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, il Bologna non è assolutamente intenzionato a muoverlo (a meno che il ragazzo argentino non chieda con insistenza di essere ceduto e che al tempo stesso non si presenti sul mercato un’occasione molto favorevole). Conferme probabile anche per altri due nomi che sembravano in uscita e cioè Thijs Dallinga e Nicolò Casale.