Focus TMW Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra

Quello di Serie C è un mercato enorme, per il movimento calcistico italiano. Sessanta società, molte di più del complesso delle due serie maggiori, e una miriade di operazioni in ogni sessione di trasferimento. In questo articolo trovi una tabella completa e aggiornata con tutte le operazioni di mercato della Serie C, dalle ufficialità agli affari chiusi, con acquisti, cessioni e prestiti suddivisi squadra per squadra. Un punto di riferimento per tifosi e addetti ai lavori per monitorare le strategie dei club, seguire i movimenti più importanti e capire come si stanno ridefinendo gli equilibri della terza serie.

GIRONE A

AlbinoLeffe

Acquisti: Giacomo Sciacca (svincolato)

Cessioni: Amadou Sarr (prestito con riscatto e controriscatto, Campobasso), Sebastiano Svidercoschi (prestito, Treviso)

Alcione Milano

Acquisti: Mattia Tordini (definitivo, Lecco)

Cessioni: Luigi Samele (definitivo, Giana Erminio)

Arzignano Valchiampo

Acquisti:

Cessioni: Alessandro Coppola (definitivo, Birkirkara)

Cittadella

Acquisti: Stefano Negro (risoluzione prestito, Trapani)

Cessioni: Stefano Negro (definitivo, Casarano), Destiny Egharevba (prestito con obbligo, Giugliano), Jacopo Desogus (prestito, Pro Patria)

Dolomiti Bellunesi

Acquisti: Alberto Lattanzio (definitivo, Torres), Francesco Pio Petito (svincolato)

Cessioni: Massimiliano Piazza (risoluzione)

Giana Erminio

Acquisti: Luigi Samele (definitivo, Alcione Milano)

Cessioni: Mattia Alborghetti (definitivo, Virtus Entella), Andrea Capelli (prestito, Folgore Caratese)

Inter U23

Acquisti:

Cessioni:

Lecco

Acquisti: Damiano Basili (prestito, Reggiana)

Cessioni: Marco Frigerio (definitivo, Sudtirol), Mattia Tordini (definitivo, Alcione Milano)

Lumezzane

Acquisti: Riccardo Stivanello (prestito, Bologna)

Cessioni: Edoardo Ferretti (prestito, Pro Palazzolo), Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Union Brescia)

Novara

Acquisti:

Cessioni:

Ospitaletto

Acquisti: Giacomo Maucci (prestito, Pisa), Luca Maffioletti (definitivo, Pro Sesto), Simone Cortese (prestito, Picerno)

Cessioni: Vladislav Nahrudnyy (risoluzione prestito, Cremonese)

Pergolettese

Acquisti:

Cessioni: Giacomo Tomaselli (definitivo, Latina)

Pro Patria

Acquisti: Jacopo Desogus (prestito, Cittadella)

Cessioni: Niccolò Bagatti (prestito, Monopoli)

Pro Vercelli

Acquisti: Mattia Del Favero (svincolato)

Cessioni:

Renate

Acquisti: Endri Muhameti (prestito, Atalanta)

Cessioni:

Trento

Acquisti: Marco Ladisa (prestito, Venezia)

Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Padova)

Triestina

Acquisti:

Cessioni: Artur Ionita (definitivo, Arezzo), Sofian Kiyine (definitivo, Royal Stockay), Domen Crnigoj (definitivo, SudTirol)

Union Brescia

Acquisti: Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Lumezzane)

Cessioni:

Vicenza

Acquisti:

Cessioni: Stefano Cester (prestito, Giugliano)

Virtus Verona

Acquisti: Iacopo Cernigoi (svincolato), Gianmarco Ingrosso (svincolato)

Cessioni: Danilo Bulevardi (risoluzione)

GIRONE B

Arezzo

Acquisti: Alessandro Arena (definitivo, Pisa), Mauro Coppolaro (definitivo, Salernitana), Artur Ionita (definitivo, Triestina)

Cessioni: Francesco Dell'Aquila (risoluzione prestito, Torino), Matteo Arena (definitivo, Salernitana)

Ascoli

Acquisti: Francesco Galuppini (definitivo, Mantova)

Cessioni:

Bra

Acquisti: Daniel Armstrong (prestito, Atalanta), Mattia Leoncini (svincolato), Alexandru Capac (prestito, Atalanta)

Cessioni: Vittorio Chiabotto (fine prestito, Spezia)

Campobasso

Acquisti: Amadou Sarr (prestito con riscatto e controriscatto, AlbinoLeffe)

Cessioni: Luca Nocerino (definitivo, Foggia), Matteo Lanza (prestito Nissa)

Carpi

Acquisti: Filippo Puletto (definitivo, Pianese)

Cessioni: Raffaele Visani (prestito, Luparense)

Forlì

Acquisti: Luigi Palomba (prestito, Virtus Entella)

Cessioni: Francesco Manuzzi (prestito, Piacenza), Stefano Pellizzari (risoluzione), Simone Saporetti (risoluzione)

Gubbio

Acquisti:

Cessioni:

Guidonia Montecelio

Acquisti: Ernesto Starita (prestito, Benevento), Paolo Frascatore (definitivo, Salernitana), Orlando Viteritti (definitivo, Monopoli)

Cessioni: Walter Coscia (risoluzione prestito, Gelbison), Emanuele Mastrangelo (prestito, Taranto)

Juventus Next Gen

Acquisti:

Cessioni:

Livorno

Acquisti: Gregorio Luperini (prestito, Catania)

Cessioni:

Perugia

Acquisti: Alessio Nepi (definitivo, Giugliano)

Cessioni: Roberto Ogunseye (fine prestito, Cesena), Federico Giraudo (definitivo, Casarano)

Pianese

Acquisti:

Cessioni: Filippo Puletto (definitivo, Carpi)

Pineto

Acquisti:

Cessioni: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Catania)

Pontedera

Acquisti: Luca Piana (definitivo, Cavese), Andrea Caponi (definitivo, Massese), Francesco Dell'Aquila (prestito, Torino), Philip Yeboah (prestito, Monopoli), Guillermo Wagner (definitivo, Montevideo Wanderers)

Cessioni: Michele Tempre (risoluzione prestito, Empoli), Edoardo Vona (prestito, Folgore Caratese)

Ravenna

Acquisti: Jonathan Italeng (prestito, Atalanta)

Cessioni: Lorenzo Menegazzo (risoluzione prestito, Bologna)

Sambenedettese

Acquisti: Edoardo Lonardo (prestito, Atalanta Under 23), Tomas Lepri (prestito, Reggiana)

Cessioni: Nouhan Tourè (prestito, L'Aquila), Nazareno Battista (prestito, Ancona)

Ternana

Acquisti: Giuseppe Panico (prestito con obbligo, Avellino)

Cessioni: Denis Franchi (prestito, Potenza), Giuseppe Loiacono (definitivo, Potenza)

Torres

Acquisti: Gabriel Iovieno (risoluzione prestito, Barletta)

Cessioni: Ernesto Starita (risoluzione prestito, Benevento), Alberto Lattanzio (definitivo, Dolomiti Bellunesi)

Vis Pesaro

Acquisti:

Cessioni:

GIRONE C

Atalanta U23

Acquisti:

Cessioni: Edoardo Lonardo (prestito, Sambenedettese)

Audace Cerignola

Acquisti: Leonardo Di Tommaso (prestito, Lazio)

Cessioni: Michele Emmausso (definitivo, Cosenza), Luigi Cuppone (definitivo, Virtus Entella)

Benevento

Acquisti: Riccardo Iacoponi (risoluzione prestito, Prato), Luca Caldirola (definitivo, Folgore Caratese)

Cessioni: Riccardo Iacoponi (prestito, Heraclea)

Casarano

Acquisti: Marco Ferilli (risoluzione prestito, Vibonese), Stefano Negro (definitivo, Cittadella), Federico Giraudo (definitivo, Perugia), Francesco Grandolfo (definitivo, Trapani)

Cessioni: Antonio Guastamacchia (definitivo, Taranto), Milos Milicevic (prestito, Heraclea)

Casertana

Acquisti: Karlo Butic (definitivo, FK Sarajevo)

Cessioni: Fabian Patriarca (prestito, Afragolese), Matteo Falasca (prestito, Team Altamura), Leonardo Di Tommaso (fine prestito, Lazio)

Catania

Acquisti: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Pineto)

Cessioni: Gregorio Luperini (prestito, Livorno)

Cavese

Acquisti: Elia Visconti (definitivo, San Marino)

Cessioni: Federico D'Incoronato (prestito, Ancona), Angelo Guida (prestito, Cavese)

Cosenza

Acquisti: Michele Emmausso (definitivo, Audace Cerignola), Pietro Ciotti (definitivo, Trapani), Racine Ba (definitivo, Siracusa)

Cessioni: Lucio Bonofiglio (prestito, ACR Messina), Thomas Silvestri (prestito, Milazzo)

Crotone

Acquisti: Antonio Energe (definitivo, Picerno)

Cessioni: Filippo Berra (definitivo, Salernitana), Federico Ricci (definitivo, Sorrento), Jacopo Murano (definitivo, Potenza)

Foggia

Acquisti: Luca Nocerino (definitivo, Campobasso), Lorenzo Menegazzo (prestito, Bologna)

Cessioni: Ciro Panico (definitivo, Giugliano), Giuseppe Pellegrino (prestito, Heraclea), Luca De Simone (prestito, Manfredonia)

Giugliano

Acquisti: Pedro Justiniano (definitivo, Vaasan Palloseura), Matteo Marchisano (prestito, Avellino), Giovanni Volpe (prestito, Catanzaro), Ciro Panico (definitivo, Foggia), Roberto Ogunseye (prestito, Cesena), Destiny Egharevba (prestito con obbligo, Cittadella), Stefano Cester (prestito, Vicenza)

Cessioni: Moussadja Njambe (prestito, Teramo), Alessio Nepi (definitivo, Perugia), Dario Del Fabro (risoluzione), Matteo Milan (risoluzione prestito, Pescara)

Latina

Acquisti: Antonio De Cristofaro (prestito, Avellino), Sonny D'Angelo (definitivo, Avellino), Iacopo Lipani (prestito, Virtus Entella), Giacomo Tomaselli (definitivo, Pergolettese), Luigi Carillo (definitivo, Sorrento)

Cessioni: Iacopo Ragonesi (risoluzione anticipata, Atalanta)

Monopoli

Acquisti:Niccolò Bagatti (prestito, Pro Patria), Claudio Manzi (prestito, Avellino)

Cessioni: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Catanzaro), Orlando Viteritti (definitivo, Guidonia Montecelio)

Picerno

Acquisti: Francesco Rillo (definitivo, Benevento), Dario Del Fabro (svincolato), Daniele Franco (svincolato)

Cessioni: Simone Cortese (prestito, Ospitaletto), Vincenzo Ragone (prestito, Barletta), Antonio Energe (definitivo, Crotone)

Potenza

Acquisti: Denis Franchi (prestito, Ternana), Giuseppe Loiacono (definitivo, Ternana), Jacopo Murano (definitivo, Crotone)

Cessioni: Giacomo Sciacca (risoluzione), Fabrizio Alastra (risoluzione)

Salernitana

Acquisti: Giuseppe Carriero (definitivo, Trapani), Filippo Berra (definitivo, Crotone), Matteo Arena (definitivo, Arezzo)

Cessioni: Paolo Frascatore (definitivo, Guidonia Montecelio), Mauro Coppolaro (definitivo, Arezzo)

Siracusa

Acquisti:

Cessioni: Giuliano Alma (risoluzione), Dimo Krastev (risoluzione prestito, Fiorentina), Racine Ba (definitivo, Cosenza)

Sorrento

Acquisti: Matteo Milan (prestito, Pescara), Federico Ricci (definitivo, Crotone)

Cessioni: Luigi Carillo (definitivo, Latina)

Team Altamura

Acquisti: Fabrizio Alastra (svincolato), Matteo Falasca (prestito, Casertana)

Cessioni: Daniele Franco (risoluzione)

Trapani

Acquisti: Bogdan Stauciuc (definitivo, Fasano), Angelo Vapore (prestito, Hellas Verona), Salvatore Di Mitri (prestito, Palermo)

Cessioni: Pietro Ciotti (definitivo, Cosenza), Giuseppe Carriero (definitivo, Salernitana), Stefano Negro (risoluzione prestito, Cittadella), Francesco Grandolfo (definitivo, Casarano)