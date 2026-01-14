Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Quello di Serie C è un mercato enorme, per il movimento calcistico italiano. Sessanta società, molte di più del complesso delle due serie maggiori, e una miriade di operazioni in ogni sessione di trasferimento. In questo articolo trovi una tabella completa e aggiornata con tutte le operazioni di mercato della Serie C, dalle ufficialità agli affari chiusi, con acquisti, cessioni e prestiti suddivisi squadra per squadra. Un punto di riferimento per tifosi e addetti ai lavori per monitorare le strategie dei club, seguire i movimenti più importanti e capire come si stanno ridefinendo gli equilibri della terza serie.
GIRONE A
AlbinoLeffe
Acquisti: Giacomo Sciacca (svincolato)
Cessioni: Amadou Sarr (prestito con riscatto e controriscatto, Campobasso), Sebastiano Svidercoschi (prestito, Treviso)
Alcione Milano
Acquisti: Mattia Tordini (definitivo, Lecco)
Cessioni: Luigi Samele (definitivo, Giana Erminio)
Arzignano Valchiampo
Acquisti:
Cessioni: Alessandro Coppola (definitivo, Birkirkara)
Cittadella
Acquisti: Stefano Negro (risoluzione prestito, Trapani)
Cessioni: Stefano Negro (definitivo, Casarano), Destiny Egharevba (prestito con obbligo, Giugliano), Jacopo Desogus (prestito, Pro Patria)
Dolomiti Bellunesi
Acquisti: Alberto Lattanzio (definitivo, Torres), Francesco Pio Petito (svincolato)
Cessioni: Massimiliano Piazza (risoluzione)
Giana Erminio
Acquisti: Luigi Samele (definitivo, Alcione Milano)
Cessioni: Mattia Alborghetti (definitivo, Virtus Entella), Andrea Capelli (prestito, Folgore Caratese)
Inter U23
Acquisti:
Cessioni:
Lecco
Acquisti: Damiano Basili (prestito, Reggiana)
Cessioni: Marco Frigerio (definitivo, Sudtirol), Mattia Tordini (definitivo, Alcione Milano)
Lumezzane
Acquisti: Riccardo Stivanello (prestito, Bologna)
Cessioni: Edoardo Ferretti (prestito, Pro Palazzolo), Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Union Brescia)
Novara
Acquisti:
Cessioni:
Ospitaletto
Acquisti: Giacomo Maucci (prestito, Pisa), Luca Maffioletti (definitivo, Pro Sesto), Simone Cortese (prestito, Picerno)
Cessioni: Vladislav Nahrudnyy (risoluzione prestito, Cremonese)
Pergolettese
Acquisti:
Cessioni: Giacomo Tomaselli (definitivo, Latina)
Pro Patria
Acquisti: Jacopo Desogus (prestito, Cittadella)
Cessioni: Niccolò Bagatti (prestito, Monopoli)
Pro Vercelli
Acquisti: Mattia Del Favero (svincolato)
Cessioni:
Renate
Acquisti: Endri Muhameti (prestito, Atalanta)
Cessioni:
Trento
Acquisti: Marco Ladisa (prestito, Venezia)
Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Padova)
Triestina
Acquisti:
Cessioni: Artur Ionita (definitivo, Arezzo), Sofian Kiyine (definitivo, Royal Stockay), Domen Crnigoj (definitivo, SudTirol)
Union Brescia
Acquisti: Simone Cantamessa (risoluzione prestito, Lumezzane)
Cessioni:
Vicenza
Acquisti:
Cessioni: Stefano Cester (prestito, Giugliano)
Virtus Verona
Acquisti: Iacopo Cernigoi (svincolato), Gianmarco Ingrosso (svincolato)
Cessioni: Danilo Bulevardi (risoluzione)
GIRONE B
Arezzo
Acquisti: Alessandro Arena (definitivo, Pisa), Mauro Coppolaro (definitivo, Salernitana), Artur Ionita (definitivo, Triestina)
Cessioni: Francesco Dell'Aquila (risoluzione prestito, Torino), Matteo Arena (definitivo, Salernitana)
Ascoli
Acquisti: Francesco Galuppini (definitivo, Mantova)
Cessioni:
Bra
Acquisti: Daniel Armstrong (prestito, Atalanta), Mattia Leoncini (svincolato), Alexandru Capac (prestito, Atalanta)
Cessioni: Vittorio Chiabotto (fine prestito, Spezia)
Campobasso
Acquisti: Amadou Sarr (prestito con riscatto e controriscatto, AlbinoLeffe)
Cessioni: Luca Nocerino (definitivo, Foggia), Matteo Lanza (prestito Nissa)
Carpi
Acquisti: Filippo Puletto (definitivo, Pianese)
Cessioni: Raffaele Visani (prestito, Luparense)
Forlì
Acquisti: Luigi Palomba (prestito, Virtus Entella)
Cessioni: Francesco Manuzzi (prestito, Piacenza), Stefano Pellizzari (risoluzione), Simone Saporetti (risoluzione)
Gubbio
Acquisti:
Cessioni:
Guidonia Montecelio
Acquisti: Ernesto Starita (prestito, Benevento), Paolo Frascatore (definitivo, Salernitana), Orlando Viteritti (definitivo, Monopoli)
Cessioni: Walter Coscia (risoluzione prestito, Gelbison), Emanuele Mastrangelo (prestito, Taranto)
Juventus Next Gen
Acquisti:
Cessioni:
Livorno
Acquisti: Gregorio Luperini (prestito, Catania)
Cessioni:
Perugia
Acquisti: Alessio Nepi (definitivo, Giugliano)
Cessioni: Roberto Ogunseye (fine prestito, Cesena), Federico Giraudo (definitivo, Casarano)
Pianese
Acquisti:
Cessioni: Filippo Puletto (definitivo, Carpi)
Pineto
Acquisti:
Cessioni: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Catania)
Pontedera
Acquisti: Luca Piana (definitivo, Cavese), Andrea Caponi (definitivo, Massese), Francesco Dell'Aquila (prestito, Torino), Philip Yeboah (prestito, Monopoli), Guillermo Wagner (definitivo, Montevideo Wanderers)
Cessioni: Michele Tempre (risoluzione prestito, Empoli), Edoardo Vona (prestito, Folgore Caratese)
Ravenna
Acquisti: Jonathan Italeng (prestito, Atalanta)
Cessioni: Lorenzo Menegazzo (risoluzione prestito, Bologna)
Sambenedettese
Acquisti: Edoardo Lonardo (prestito, Atalanta Under 23), Tomas Lepri (prestito, Reggiana)
Cessioni: Nouhan Tourè (prestito, L'Aquila), Nazareno Battista (prestito, Ancona)
Ternana
Acquisti: Giuseppe Panico (prestito con obbligo, Avellino)
Cessioni: Denis Franchi (prestito, Potenza), Giuseppe Loiacono (definitivo, Potenza)
Torres
Acquisti: Gabriel Iovieno (risoluzione prestito, Barletta)
Cessioni: Ernesto Starita (risoluzione prestito, Benevento), Alberto Lattanzio (definitivo, Dolomiti Bellunesi)
Vis Pesaro
Acquisti:
Cessioni:
GIRONE C
Atalanta U23
Acquisti:
Cessioni: Edoardo Lonardo (prestito, Sambenedettese)
Audace Cerignola
Acquisti: Leonardo Di Tommaso (prestito, Lazio)
Cessioni: Michele Emmausso (definitivo, Cosenza), Luigi Cuppone (definitivo, Virtus Entella)
Benevento
Acquisti: Riccardo Iacoponi (risoluzione prestito, Prato), Luca Caldirola (definitivo, Folgore Caratese)
Cessioni: Riccardo Iacoponi (prestito, Heraclea)
Casarano
Acquisti: Marco Ferilli (risoluzione prestito, Vibonese), Stefano Negro (definitivo, Cittadella), Federico Giraudo (definitivo, Perugia), Francesco Grandolfo (definitivo, Trapani)
Cessioni: Antonio Guastamacchia (definitivo, Taranto), Milos Milicevic (prestito, Heraclea)
Casertana
Acquisti: Karlo Butic (definitivo, FK Sarajevo)
Cessioni: Fabian Patriarca (prestito, Afragolese), Matteo Falasca (prestito, Team Altamura), Leonardo Di Tommaso (fine prestito, Lazio)
Catania
Acquisti: Giovanni Bruzzaniti (definitivo, Pineto)
Cessioni: Gregorio Luperini (prestito, Livorno)
Cavese
Acquisti: Elia Visconti (definitivo, San Marino)
Cessioni: Federico D'Incoronato (prestito, Ancona), Angelo Guida (prestito, Cavese)
Cosenza
Acquisti: Michele Emmausso (definitivo, Audace Cerignola), Pietro Ciotti (definitivo, Trapani), Racine Ba (definitivo, Siracusa)
Cessioni: Lucio Bonofiglio (prestito, ACR Messina), Thomas Silvestri (prestito, Milazzo)
Crotone
Acquisti: Antonio Energe (definitivo, Picerno)
Cessioni: Filippo Berra (definitivo, Salernitana), Federico Ricci (definitivo, Sorrento), Jacopo Murano (definitivo, Potenza)
Foggia
Acquisti: Luca Nocerino (definitivo, Campobasso), Lorenzo Menegazzo (prestito, Bologna)
Cessioni: Ciro Panico (definitivo, Giugliano), Giuseppe Pellegrino (prestito, Heraclea), Luca De Simone (prestito, Manfredonia)
Giugliano
Acquisti: Pedro Justiniano (definitivo, Vaasan Palloseura), Matteo Marchisano (prestito, Avellino), Giovanni Volpe (prestito, Catanzaro), Ciro Panico (definitivo, Foggia), Roberto Ogunseye (prestito, Cesena), Destiny Egharevba (prestito con obbligo, Cittadella), Stefano Cester (prestito, Vicenza)
Cessioni: Moussadja Njambe (prestito, Teramo), Alessio Nepi (definitivo, Perugia), Dario Del Fabro (risoluzione), Matteo Milan (risoluzione prestito, Pescara)
Latina
Acquisti: Antonio De Cristofaro (prestito, Avellino), Sonny D'Angelo (definitivo, Avellino), Iacopo Lipani (prestito, Virtus Entella), Giacomo Tomaselli (definitivo, Pergolettese), Luigi Carillo (definitivo, Sorrento)
Cessioni: Iacopo Ragonesi (risoluzione anticipata, Atalanta)
Monopoli
Acquisti:Niccolò Bagatti (prestito, Pro Patria), Claudio Manzi (prestito, Avellino)
Cessioni: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Catanzaro), Orlando Viteritti (definitivo, Guidonia Montecelio)
Picerno
Acquisti: Francesco Rillo (definitivo, Benevento), Dario Del Fabro (svincolato), Daniele Franco (svincolato)
Cessioni: Simone Cortese (prestito, Ospitaletto), Vincenzo Ragone (prestito, Barletta), Antonio Energe (definitivo, Crotone)
Potenza
Acquisti: Denis Franchi (prestito, Ternana), Giuseppe Loiacono (definitivo, Ternana), Jacopo Murano (definitivo, Crotone)
Cessioni: Giacomo Sciacca (risoluzione), Fabrizio Alastra (risoluzione)
Salernitana
Acquisti: Giuseppe Carriero (definitivo, Trapani), Filippo Berra (definitivo, Crotone), Matteo Arena (definitivo, Arezzo)
Cessioni: Paolo Frascatore (definitivo, Guidonia Montecelio), Mauro Coppolaro (definitivo, Arezzo)
Siracusa
Acquisti:
Cessioni: Giuliano Alma (risoluzione), Dimo Krastev (risoluzione prestito, Fiorentina), Racine Ba (definitivo, Cosenza)
Sorrento
Acquisti: Matteo Milan (prestito, Pescara), Federico Ricci (definitivo, Crotone)
Cessioni: Luigi Carillo (definitivo, Latina)
Team Altamura
Acquisti: Fabrizio Alastra (svincolato), Matteo Falasca (prestito, Casertana)
Cessioni: Daniele Franco (risoluzione)
Trapani
Acquisti: Bogdan Stauciuc (definitivo, Fasano), Angelo Vapore (prestito, Hellas Verona), Salvatore Di Mitri (prestito, Palermo)
Cessioni: Pietro Ciotti (definitivo, Cosenza), Giuseppe Carriero (definitivo, Salernitana), Stefano Negro (risoluzione prestito, Cittadella), Francesco Grandolfo (definitivo, Casarano)
