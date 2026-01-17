TMW
Salernitana, ci siamo per Gyabuaa: arriva dall'Atalanta. Pronti tre anni e mezzo di contratto
Della notizia se ne stava parlando da giorni, e adesso ulteriori sviluppi sono previsti a stretto giro di posta, perché, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la Salernitana sembra ormai aver chiuso il colpo Emmanuel Gyabuaa dall'Atalanta: il centrocampista, ha infatti raggiunto l'accordo con i granata, che lo preleveranno dalla Dea a titoli definitivo. Per lui, tre anni e mezzo di contratto, con accordo quindi valevole fino al 30 giugno 2029.
Ricordiamo che Gyabuaa, nella prima parte di stagione ha vestito la maglia dell'Avellino, club dove era arrivato in prestito senza però trovare il giusto spazio. Per lui, solo una manciata di minuti divisa in cinque gare. Ma ora una nuova avventura sta per iniziare.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
