Torino-Roma, le probabili formazioni: il neo arrivato Malen ha subito una chance

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Roma (Domenica 18 gennaio, 18.00, arbitra Chiffi, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Torino

Simeone e Ismajli sono tornati acciaccati dalla Capitale dopo la sfida di Coppa Italia contro la Roma, il tecnico Baroni dovrà valutarli in vista del terzo incrocio stagionale con i giallorossi. Così al Filadelfia è tornato a provare la coppia Zapata-Adams in attacco, mentre in difesa è previsto il ritorno di Maripan dal primo minuto con Coco e Tameze. Sulle corsie Pedersen torna ad essere un’alternativa ma l’allenatore confida di avere al top Lazaro e Aboukhlal nonostante i tanti impegni ravvicinati, a centrocampo con Vlasic e Ilkhan si rinnova il solito ballottaggio tra Gineitis e Casadei. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva la Roma

Per la trasferta di Torino, Gian Piero Gasperini dovrebbe confermare il suo consueto 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà, come sempre, Svilar, protetto dal terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka (al rientro da titolare dopo l’esperienza in Coppa d’Africa) ed Hermoso. A centrocampo agiranno Celik e Wesley sulle corsie esterne, chiamati a garantire spinta e copertura, mentre in mezzo toccherà a Cristante e Koné gestire tempi e intensità della manovra. Sulla trequarti, confermata la fiducia al duo argentino formato da Soulé e Dybala, anche se il rientrante Pellegrini resta una possibile alternativa, soprattutto a gara in corso. In attacco, Gasperini dovrà fare ancora a meno di Dovbyk e Ferguson: per questo motivo il neoacquisto Malen è il principale candidato a partire dal primo minuto come riferimento offensivo. (da Roma, Marco Campanella)