Scomparsa di Rocco Commisso: i messaggi di cordoglio di Monza e Spezia
TUTTO mercato WEB
Arrivano messaggi di cordoglio anche dal mondo della Serie B per la scomparsa di Rocco Commisso. Il numero uno della Fiorentina è morto nella notte dopo una lunga malattia. Il Monza, con un post pubblicato su X ha voluto esprimere cordoglio alla società viola: "AC Monza partecipa al dolore della famiglia e di tutta la Fiorentina per la dolorosa scomparsa di Rocco Commisso, Presidente dal 2019 del Club viola, guidato con carisma, passione e umanità".
Anche lo Spezia ha pubblicato sui social un messaggio dedicato al presidente della Viola: "Spezia Calcio si unisce al grande dolore per la scomparsa del Presidente dell’ACF Fiorentina, Rocco Commisso. Le più sentite condoglianze ai suoi cari e a tutto il Club Viola".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Cagliari-Juventus, i convocati di Spalletti: tornano Gatti e Conceicao. Out Rugani, Vlahovic e Milik
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile