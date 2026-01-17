Scomparsa di Rocco Commisso: i messaggi di cordoglio di Napoli e Parma
Arrivano i primi messaggi di cordoglio dal mondo del calcio per la scomparsa di Rocco Commisso. Il Parma, attraverso un messaggio su X ha voluto ricordare il numero uno viola: "Il Presidente Kyle J. Krause, il CEO Federico Cherubini e tutta la società Parma Calcio esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco B. Commisso, Presidente dell’ACF Fiorentina".
Anche il Napoli ha pubblicato, sempre su X. un messaggio di vicinanza: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, Antonio Conte, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano all’enorme dolore della famiglia e del Club viola per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c'è anche Fabbian
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
